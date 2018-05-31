Android Go’lu “Alcatel 1X” ABD’de Satışa Çıkıyor

Alcatel, geçtiğimiz Şubat ayında MWC 2018'de pek çok yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını yapmıştı. Ancak tanıtımı yapılan tüm modeller içerisinde, dikkatleri en çok üzerine çeken Alcatel 1X olmuştu. Çünkü Alcatel 1X, Alcatel’in Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu. Bu da demek oluyor ki Android Go’lu Alcatel 1X, düşük donanımlı ve çok uygun fiyatlı bir akıllı telefonda, optimize edilmiş bir Android deneyimi sunuyor.

Alcatel 1X çoğunlukla plastikten yapılmış olmasına rağmen, süet benzeri bir maddeyle kaplanmış olan arka kısmı sayesinde güzel bir doku sunuyor. Telefonun ön bölümünde 5 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken, arka bölümde ise 8 MP’lik bir kamera yer alıyor. 8 MP’lik bu arka kameranın hemen altına ise bir adet parmak izi sensörü konumlandırılmış.

Alcatel 1X, 5-inç’lik 18:9 ekran oranına sahip ve 480 x 960 piksel çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Alcatel 1X’in iç kısmında ise, MediaTek MT6739 işlemci, 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı bulunuyor. 16 GB’lık depolama alanı istenildiği zaman 32 GB’a kadar arttırılabiliyor. Cihaz 2,460 mAh’lik bir bataryaya sahip ve tüm GSM ağlarını destekliyor. Alcatel 1X, Android 8.0 Oreo (Go versiyonu) işletim sistemiyle birlikte geliyor.

Bu özellikler belki bazı kullanıcıları pek etkilememiş olabilir ancak Alcatel 1X, fiyatıyla herkesi etkilemeyi başarıyor. Çünkü cihazın fiyatı yalnızca 99.99 dolar. Alcatel 1X, önümüdeki hafta ABD’de Amazon üzerinden satışa sunulacak. Cihazın ilerleyen haftalarda Best Buy ve Walmart üzerinden de satışa sunulması bekleniyor.