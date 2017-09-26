Android Güncellemeleri Daha Hızlı Yapılacak

Tüm Android kullanıcılarının en önemli sıkıntısı, cihazlara gereken yazılım güncellemelerin geç kalıyor olmasıydı.

Ancak Google, bu konuyla ilgili bir müjde verdi. Yapılan açıklamaya göre, artık tüm Android cihazlara güncellemeler daha hızlı dağıtılacak.

Açık kaynaklı bir işletim sistemi olması, Android için özellikle yazılım güncellemelerinde uzun bekleme sürelerine sebep oluyordu. Android yazılım güncellemelerindeki bu atıl durum, Apple etkinliklerinde de bayağı konu edilmiş ve alay konusu olmuştu.

İstatistiklere göre, Android'in son sürümü Oreo neredeyse yüzde 1 gibi kullanım oranına sahipken, iOS 11 işletim sistemi yüzde 60 kullanım oranını çoktan geçmeyi başardı.

Ancak merak etmeyin, güncellenen Google Play Services uygulaması sayesinde bundan böyle tüm işletim sistemi güncellemeleri daha hızlı dağıtılacak. Google yetkililerinin anlattığına göre, uygulamaya getirilecek olan bir özellik, en güncel Android sürümüne kavuşabilmemize olanak sağlayacak.

Bu güncellemenin servise ne zaman yapılacağı açıklanmamış olsa da önümüzdeki haftalarda bu müjdeyi alabiliriz.

Böylelikle, bir çok yeni Android cihazın son sürüm işletim sistemine geçiyor olabilmesi için aylarca beklemek zorunda kalmayacağız