Android Güncellemeleri Önyükleme Olarak Kullanılabilecek

Düzenli olarak güncelleme alan Android işletim sistemi yepyeni bir özellikle kullanıcıları selamladı. Android 10 güncellemesi bütün telefonlara yayılırken, isteyen herkes önyükleme seçeneğini kullanabildi.

Normal şartlarda herhangi bir Android güncellemesi kullanacağınız zaman çok dikkatli olmanız gerekiyordu. Aksi taktirde hiç beklemediğiniz problemlerle karşı karşıya kalma ihtimaliniz ortaya çıkıyordu. Şirket bunu bir daha yaşamamak için yeni bir özellik kullanmaya karar verdi.

Android güncellemeleri büyük problemler yaratmayacak

Hatırlayacağınız üzere Android 9 güncellemesinde akıllı telefonlar otomatik olarak kendilerini güç tasarrufu moduna almışlardı. Bunun üzerine kullanıcıların herhangi bir performans değişikliği görmediği ortaya çıkmıştı.

Görünen o ki Android bu durumdan dersini aldı ve artık son derece dikkatli davranıyor. Yeni özelliğe göre herhangi bir Android güncellemesini yüklemeden önce önyükleme olarak alabiliyorsunuz. Böylece ana işletim sisteminde herhangi bir değişiklik olmadan, cep telefonunuzda nelerin yer alacağını görme imkanınız ortaya çıkıyor.

Android 10 güncellemesinin tamamında bu özellik yer alıyor. Android 10, Dinamik Sistem Güncelleştirmeleri (DSU) olarak adlandırılan bu yeni özellik birçok kullanıcı tarafından taktir topladı. Peki sizce bu yeni özellik ile birlikte, kullanıcılar daha çok güvence altına alınabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.