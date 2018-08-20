Android Güncellemelerinin Yayınlanması Neden Bu Kadar Uzun Sürüyor?

Google Pixel ve Nexus gibi Android stoklu telefonlar, diğer akıllı telefonlara göre Andorid güncellemelerini çok daha hızlı alıyor. Peki, bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Sony, bunun arkasında yatan nedeni sizin için açıklıyor.

Lider telefon üreticilerinden Sony, Kasım ayında çıkacak yeni Xperia modelleri XZ Premium, XZ1 ailesi ve XZ2 serisi için Android 9 Pie güncellemelerini vadeden bir blog yazısında, Google’ın yeni işletim sürümünün mobil cihazlardaki çetrefilli yolculuğunu anlatan bir infografik paylaştı. Şirket, yayınladığı infografik ile Android stoklu olmayan telefonların Android güncellemelerini neden daha geç aldığına dair iyi bir özet sunuyor.

Google tarafından üretilen Pixel ve Nexus model telefonlara, Android stoklu cihazlar deniyor. Dolayısıyla her yeni Android sürümünün Google’ın telefonlarına entegrasyon süreci bir hayli kısa oluyor, ancak bu durum diğer akıllı telefonlar için ne yazık ki geçerli değil.

Google’ın mobil platformu üzerinde bazı özel kodlar eklemek sanıldığından çok daha zor. Örneğin, Qualcomm’un yaklaşımını benimsemeyen Sony gibi bir şirket, yeni işletim sisteminin telefonlarıyla çalışmasını sağlamak için önce kendi donanım soyutlama katmanını oluşturmak zorunda kalıyor. Şirket ayrıca, kamera uygulaması, pil özellikleri, arama ve kullanıcı verileri gibi noktalara da odaklanarak bir takım değişiklikler yapıyor.

Müşteri deneyimi odaklı çalıştıklarını söyleyen Sony, her yeni işletim sisteminin entegrasyonu için uzun bir onay sürecinden geçildiğine vurgu yapıyor.

Sony, Xperia XA2 serisi sahiplerinin, 2019 yılına kadar Pie güncellemelerini alamayacağını belirtiyor. Android’in zorlu yolculuğunu anlatan infografik ise bu gecikmenin nedenini gayet temiz bir şekilde gözler önüne seriyor. Yine de bu beklemeyi daha kolay kılmayacak. Değil mi?