Android Hazır Uygulamalara Ulaşmak Artık Daha Kolay!

Google’ın I/O 2016 etkinliğinde tanıttığı Android Instant Apps, kullanıma açıldı. Android kullanıcıları artık uygulamaları indirmeden deneyebilecek. Veri tasarrufu sağlayan Android Hazır Uygulamalar, şu anda Google Play Mağazası’nda “Hemen Deneyin” başlıklı bir liste altında toplanmış. Detaylar haberimizde.

Android kullanıcılarının uygulamaları cihazlarınıza kurmadan çalıştırabilmelerine izin veren yeni özellik Android Instant Apps’i destekleyen uygulamalar için Google Play uygulama mağazasında özel bir bölüm ayrıldı. Android Hazır Uygulamalar'ı destekleyen uygulamalara “Hemen Deneyin” sayfası altından ulaşılabiliyor.

Standart uygulamaları başlatmak için tam indirme yapılması gerekirken Instant Apps (Hazır Uygulama) olarak hazırlanmış uygulamalar bağlantıya (URL) dokunularak hızlıca başlatılıyor. Bunu desteklemek için geliştiricilerin uygulamalarını ufak, çalışabilir parçalara bölmeleri gerekiyor. İlk başta belirli geliştiricilere açık olan bu teknoloji ardından tüm geliştiricilere açıldı. Ancak şöyle bir sorun var; Instant Apps (Hazır Uygulama) destekli fazla uygulama mevcut değil. Zaten hali hazırda çoğu Android telefon kullanıcısının kullandığı uygulamalar listede toplanmış. Tabii ki ilerleyen aylarda mağazanın bir parçası haline gelen Hazır Uygulamalar’ın sayısı artacaktır.

Sayfasından ulaşabileceğiniz Instant Apps destekli uygulamaların Android telefonda doğrudan kullanılması mümkün olmuyor. Kullanıcıların Ayarlar - Google - Hazır Uygulamalar yolunu izleyerek “Hazır Uygulamalar”ı açık konuma getirmeleri gerekiyor. Öte yandan tüm cihazların bu teknolojiyi desteklemediğini belirtelim. Android Hazır Uygulamalar’ın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye Google'ın kendi sayfasından ulaşmak mümkün.