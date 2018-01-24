Android İçin Chrome 64 Duyuruldu

Google'ın en popüler internet tarayıcısı Chrome'un yeni sürümü Android için duyuruldu. PC, Mac, Windows gibi sistemler yerine ilk olarak Android işletim sistemine yoğunlaşan Google, bu sürümde güvenlik önlemleri ve hata düzeltmelerinin yanı sıra kötü niyetli otomatik yönlendirmelerin sınırlanmasını da sunacak.

Bir süredir kullanıcılar Meltdown ve Specter açıklarından dolayı güvenlik riskleri yaşıyorlardı ancak Google tarafından sunulacak yeni sürümde bu açıklara tam koruma sağlanacak. Web sitelerine yerleştirilen kötü amaçlı otomatik yönlendirmelere karşı koruma özelliğine sahip olan Chrome 64, kullanıcının izni olmadan yeni pencereler veya sekmelerin açılmasını engelleyecek. Böylelikle cihaza internet üzerinden bulaşabilecek virüsleri en alt seviyeye indirgeyecek olan Google, her şeye rağmen otomatik olarak sekme kapatıldığını bildirecek.

Ayrıca Chrome 64, aşırı derecede rahatsız edici reklamların görüntülenmesini engelleyecek bir adblocker güncellemesine sahip. Genellikle sahte indirme butonlarını ve cinsel içerikli reklamları hedef alan Google, bu tarz reklam alan sitelere karşı acımasız davranacak gibi gözüküyor.

Chrome 64'te yer alacak bir diğer özellik ise, bir web sitesinin sesini tamamen kapatma seçeneği. Ayarlar / Site ayarları menüsünden istediğiniz bir web sayfasının sesini kapatabilecek ve siteye her uğradığınızda uğraşmaktan kurtulabileceksiniz. Yeni sürümün tüm Android modellerine gelmesinin bir veya iki haftayı bulabileceği söyleniyor.