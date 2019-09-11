Android için Chrome 77 Çıktı! İşte Gelen Özellikler

Google Chrome'un Android sürümüne güncelleme geldi. Gelin hep beraber Chrome 77 ile beraber Android cihazlara gelen yeniliklere yakından bakalım.

Chrome 77 sürümü ile beraber Google hesabınızla oturum açan cihazlarda hangi sekmelerin açık olduğunu kontrol edebileceksiniz. Chrome 77 sayesinde cihazınızın bildirim panelinden açık olan sekmeyi görebilecek ve bu sekmeyi doğrudan WhatsApp veya başka bir uygulama yardımı ile arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Google url paylaşım özelliğini Temmuz ayından itibaren kademeli olarak yayına almaya başlamıştı. Bugün ise bu özellik tüm Google Chrome kullanıcılarına açıldı.

Chrome 77 ile beraber indirilenler sekmesinin tasarımı değişti. İndirilenler sekmesine filtreleme özelliği geldi. Filtreme özelliği sayesinde indirdiğiniz dosyaları bulmanız çok daha kolay bir hale gelecek.

Google Chrome'un Android sürümüne son olarak verilerinizin kötü amaçlı web sitelerine girdiğinizde korunması için site izalasyonu özelliği geldi. Chrome, verilerinizi çalmaya çalışan sitelere eriştiğinizde verilerinizi şifrelemekte.

Google Chrome 77, şu anda tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Android cihazınızda bulunan Google Chrome'u güncelleyerek yeni sürüme kavuşabilirsiniz. Haberimizin hemen altında bulunan bağlantı üzerinden de Google Chrome'u indirebilirsiniz.