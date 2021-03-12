Android için Google Chrome 89 Çıktı: Mükemmel Yenilik Geldi

Android için Google Chrome 89 güncellemesi yayına alındı. Yeni güncelleme sayesinde Android kullanıcıları internette daha hızlı gezinebilecek. Yeni güncelleme sonrasında ne değişiyor? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Android için Google Chrome 89 Güncellemesi Ne Sunuyor?

Android cihazlar için çıkan Google Chrome güncellemesi, Chrome'un öncekinden %13 daha hızlı açılmasına yardımcı olan gelişmiş bellek yönetimi sunuyor.

Açık bıraktığınız sekmeler, artık ekran görüntüsü kadar yer kaplayan özel bir hafif sürümde kaydedilecek . Chrome'u açtığınızda otomatik olarak açık bıraktığınız sekme hızlı bir biçimde karşınıza açılacak. Hemen aşağıdaki videodan yeniliğe göz atabilirsiniz.

Web sayfası arka planda yüklenirken karşınıza tarayıcıyı kapatmadan önceki sekmenin bir görüntüsü açılıyor. O esnada da arka planda sekme yükleniyor ve ekranınıza sunuluyor. Ek olarak, Android için yeni Chrome güncellemesi başlangıçta %7,5 daha hızlı açılıyor.

Google'ın açıklamasına göre güncelleme sonrası tarayıcı %22 daha iyi tarayıcı işlem performansı, %8 daha iyi işleme ve %3 GPU iyileştirmesine sahip. Yani kısaca güncelleme sonrasında tarayıcı hızlanıyor.

Ayrıca son olarak Android 10'u 8 GB veya daha fazla RAM ile çalıştıran cihazlara gelecek 64 bit Android için Google Chrome sürümünden de yeni bilgiler var. Yeniden paketlenen 64 bit Chrome uygulaması, %8,5 daha hızlı yükleme süreleri ve %28 daha yumuşak kaydırma ve daha az giriş gecikmesi vaat ediyor.

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Google Chrome 4 Haftada 1 Güncellenecek

10 yıldan fazla süredir Google, Chrome için her 6 haftada bir yeni güncelleme yayımlayarak kullanıcılara güvenlik, hız ve basitlik sunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, geçtğimiz günlerde bir blog yazısı yayımladı.

Yayınlanan blog yazısına göre güncelleme yayımlanma sıklığı altı haftadan dört haftaya indirilecek. Böylece popüler web tarayıcısını kullanan kullanıcılar, yeni güncellemelere çok daha hızlı bir şekilde erişebilecek.

Kurumsal firmaların kullandığı Genişletilmiş Kararlılık (Extended Stable) güncellemeleri 8 haftada bir yayımlanacak. Güvenlik güncellemeleri iki haftada bir yayımlanacak.