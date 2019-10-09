Android için Instagram'a Karanlık Mod Geldi! Nasıl Açılır?

Instagram kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği karanlık mod desteği iOS'un ardından Instagram'a da geldi. Android 10 işletim sistemine sahip olan cihazlarda karanlık mod desteği dağıtılmaya başladı.

Instagram başkanı Adam Mosseri Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Android 10'a karanlık mod desteğinin geldiği söyledi. Instagram'ın arayüzü şu anda oldukça beyaz ve parlak renklere sahip. Bu arayüz gece Instagram kullanıcılarını oldukça rahatsız etmekte ve gözleri inanılmaz derecede yormakta.

Karanlık modda ise siyah renk hakim. Bu renk gece Instagram kullananları rahatsız etmemekte ve çok daha iyi bir Instagram deneyimi sunmakta.

Instagram Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Instagram'da karanlık modu açmak için cihazınızın Android 10 işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Android 10 işletim sistemine sahip iseniz cihazınızın ayarlar bölümüne giderek gece modunu aktif edin. Tüm yapmanız gereken sadece bu kadar. Gece modunu aktif ettikten sonra Instagram otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacak.

Şu anda karanlık mod özelliği sadece Android 10 işletim sistemine sahip cihazlarda çalışmakta. Instagram ilerleyen günlerde karanlık modu diğer Android sürümlerine de açacak.