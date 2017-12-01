Android İçin Opera İnternet Tarayıcısı Yenilendi, Hemen İndirin!

Android için Opera internet tarayıcısı son güncellemeyle yepyeni görünüme kavuştu ve haberlere erişmek artık çok daha kolay, hızlı. Mobilde de favori internet tarayıcınız Opera ise son sürüme güncellemenizi tavsiye ediyoruz.

Windows ve MAC kullanıcılarının masaüstünde Google Chrome’dan son en çok kullandığı web tarayıcılardan Opera, mobil tarafta büyük güncelleme aldı. Android platformundaki modern web tarayıcılar arasında hem arayüz hem de özellik olarak oldukça geride kalan Opera, aldığı son güncellemeyle Android telefon kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Android için Opera’nın son sürümünde başlangıç ekranını kullanıcının ilgineceği haberlerden webdeki popüler içeriklere her şeyin dahil edildiği haber akış sayfası oluşturuyor. Bu bölümün son dönemde adını sıkça duyduğumuz yapay zeka destekli haber akış motoruyla iletildiği Opera Software tarafından belirtiliyor. Haber deneyimini geliştirmek adına koyulan yeni Okuyucu Modu (Reader Mode), kullanıcıların son haberlere standart arayüze göre üç kat daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

Haberlerin öne çıkarıldığı özelleştirilebilir başlangıç ekranının yanı sıra yeni adres çubuğu, yeni O menüsü ve yeni sekme galerisiyle bizleri karşılayan Android için Opera’nın son sürümünü aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.