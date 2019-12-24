Android'in Yeni Tehlikesi Soraka Hızla Yayılıyor!

Google Play Store’da tespit edilen zararlı yazılımların ardı arkası kesilmiyor. Yüzlerce uygulamanın kodları arasına gizlenen yeni zararlı, Soraka adını taşıyor.

Gün geçmiyor ki Android telefon kullanıcılarını tehdit eden bir zararlıyla karşılaşmayalım. Tüm Android cihazları etkileyen yeni zararlı Soraka (Rusça bir argo kelime) adını taşıyor. White Ops Threat Intelligence’dan siber güvenlik araştırmacılarınca Play Store’daki 104 uygulamanın kodları arasında tespit edilen zararlı, bulaştığı cihazın ekranında durmadan reklamlar çıkarıyor. Daha kötüsü kilit ekranında veya bekleme modunda bile reklamlar gösterilmeye devam ediliyor. Bu tür reklam yazılımları sayesinde bilgisayar korsanları rekor sürede reklam geliri elde ediyor.

Android’de bulunan yeni reklam yazılımlarından daha gelişmiş olan Soraka, varlığını sistemden gizleyebiliyor. Reklam bombardınana tutmak için kurbanın uygulamayı belli bir süre kullanmasını bekleyen, güvenlik yazılımlarının bildirimlerini de durdurabilen zararlının bulaştığı Android uygulamaları geçtiğimiz ay 4.6 milyon internet kullanıcısı (dünya genelinde) tarafından indirilmiş. Telefonunuzda bu uygulamalar varsa, derhal silmenizde fayda var:

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

com.am.i.the.best.friends.hh

com.appodeal.test

com.beauty.mirror.lite

com.bedtimehelper.android

com.bkkmaster.android

com.calculator.game

com.card.life

com.cartoon.camera.pro.android

com.code.identifier.android

com.code.recognizer.android

com.color.spy.game

com.cute.kittens.puzzlegame.android

com.cute.love.test.android

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english

com.game.color.hunter

com.ice.survival.berg

com.idays.dayscounter.android

com.important.days.matter

com.instanomo.android

com.isleep.cycleclock.android

com.led.color.light.rolling

com.lite.fake.gps.location

com.lovetest.plus.android

com.love.yourself.women

com.lucky.charm.text

com.lucky.destiny.teller

com.magnifying.glass.tool

com.math.braingame.puzzle.riddle

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

com.math.puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

com.my.big.days.counter

com.my.constellation.love.work

com.my.pocker.mobile.mirror

com.nanny.tool.data

com.nice.mobile.mirror.hd

com.nomophotoeditor.android

com.non.stop.writing

com.phone.lite.frame

com.phone.mirror.pro

com.pocker.pro.mobile.mirror

com.prank.call.fake.ring

com.phonecallmaker.android

com.pro.test.noise

com.puzzle.cute.dog.android

com.scan.code.tool

com.simple.days.counter

com.sleep.comfortable.sounds

com.sleep.in.rain

com.sleepassistantool.android

com.sleeptimer.android

com.smart.scanner.master.nmd

com.test.find.your.love

com.test.fortune.tester

com.test.lover.match

com.tiny.scanner.tool.nmd

com.wmmaster.android

com.word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.android

my.lucky.goddness.today.test

newest.android.fake.location.changer

nmd.andriod.better.calculator.plus

nmd.andriod.mobile.calculator.master

nmd.android.best.fortune.explorer

nmd.android.better.fortune.signs

nmd.android.clam.white.noise

nmd.android.fake.incoming.call

nmd.android.good.luck.everyday

nmd.android.location.faker.master

nmd.android.multiple.fortune.test

nmd.android.scanner.master.plus

nmd.android.test.what.suitable

photo.editor.pro.magic

pic.art.photo.studio.picture

relax.ezzz.sleep.cradle

super.lucky.magican.newest

test.you.romantic.quize

well.sleep.guard.relax

your.best.lucky.master.test.new

com.ssdk.test

bedtime.reminder.lite.sleep

com.frank.video.call.lite.pro.prank

com.personal.fortune.text

com.daily.best.suit.you

com.false.call.trick

Soraka’nın yerleştiği uygulamaların çoğu Play Store’a yeni giren uygulamalar. Şimdiden 5 milyona yakın Android akıllı telefona sızmaya başaran zararlıdan uzak durmanın tek yolu uygulamayı yüklerken paket adına dikkat etmek. Yukarıda tespit edilen uygulamalar hala platformda indirilebiliyor. Zararlı tespit eden White Ops’un Android kullanıcılarına önerisi, uygulamayı yüklemeden önce yorumlara bakmaları.