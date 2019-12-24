Android'in Yeni Tehlikesi Soraka Hızla Yayılıyor!

Google Play Store’da tespit edilen zararlı yazılımların ardı arkası kesilmiyor. Yüzlerce uygulamanın kodları arasına gizlenen yeni zararlı, Soraka adını taşıyor.
Gün geçmiyor ki Android telefon kullanıcılarını tehdit eden bir zararlıyla karşılaşmayalım. Tüm Android cihazları etkileyen yeni zararlı Soraka (Rusça bir argo kelime) adını taşıyor. White Ops Threat Intelligence’dan siber güvenlik araştırmacılarınca Play Store’daki 104 uygulamanın kodları arasında tespit edilen zararlı, bulaştığı cihazın ekranında durmadan reklamlar çıkarıyor. Daha kötüsü kilit ekranında veya bekleme modunda bile reklamlar gösterilmeye devam ediliyor. Bu tür reklam yazılımları sayesinde bilgisayar korsanları rekor sürede reklam geliri elde ediyor.
Android’de bulunan yeni reklam yazılımlarından daha gelişmiş olan Soraka, varlığını sistemden gizleyebiliyor. Reklam bombardınana tutmak için kurbanın uygulamayı belli bir süre kullanmasını bekleyen, güvenlik yazılımlarının bildirimlerini de durdurabilen zararlının bulaştığı Android uygulamaları geçtiğimiz ay 4.6 milyon internet kullanıcısı (dünya genelinde) tarafından indirilmiş. Telefonunuzda bu uygulamalar varsa, derhal silmenizde fayda var:
- art.photo.editor.best.hot
- bedtime.reminder.lite.sleep
- com.am.i.the.best.friends.hh
- com.appodeal.test
- com.beauty.mirror.lite
- com.bedtimehelper.android
- com.bkkmaster.android
- com.calculator.game
- com.card.life
- com.cartoon.camera.pro.android
- com.code.identifier.android
- com.code.recognizer.android
- com.color.spy.game
- com.cute.kittens.puzzlegame.android
- com.cute.love.test.android
- com.daily.wonderfull.moment
- com.dailycostmaster.android
- com.dangerous.writing.note
- com.data.securite.data
- com.days.daysmatter365.android
- com.days.remind.calendar
- com.detector.noise.tool
- com.dodge.emoji.game
- com.dog.bark.picture.puzzle
- com.drink.water.remind.you
- com.ezzz.fan.sleep.noise
- com.fake.call.girlfriend.prank2019
- com.fakecaller.android
- com.fake.caller.plus
- com.false.location
- com.fancy.lovetest.android
- com.fast.code.scanner.nmd
- com.filemanagerkilopro.android
- com.filemanagerupro.android
- com.filemanageryo.android
- com.filemanagerzeropro.android
- com.find.difference.detective.little
- com.find.you.lover.test
- com.frame.easy.phone
- com.frank.video.call.lite
- com.free.code.scanner.nmd
- com.free.lucky.prediction.test
- com.funny.lie.truth.detector
- com.funny.word.game.english
- com.game.color.hunter
- com.ice.survival.berg
- com.idays.dayscounter.android
- com.important.days.matter
- com.instanomo.android
- com.isleep.cycleclock.android
- com.led.color.light.rolling
- com.lite.fake.gps.location
- com.lovetest.plus.android
- com.love.yourself.women
- com.lucky.charm.text
- com.lucky.destiny.teller
- com.magnifying.glass.tool
- com.math.braingame.puzzle.riddle
- com.math.iq.puzzle.riddle.braingame
- com.math.puzzles.riddle.braingame
- com.multiple.scanner.plus.nmd
- com.my.big.days.counter
- com.my.constellation.love.work
- com.my.pocker.mobile.mirror
- com.nanny.tool.data
- com.nice.mobile.mirror.hd
- com.nomophotoeditor.android
- com.non.stop.writing
- com.phone.lite.frame
- com.phone.mirror.pro
- com.pocker.pro.mobile.mirror
- com.prank.call.fake.ring
- com.phonecallmaker.android
- com.pro.test.noise
- com.puzzle.cute.dog.android
- com.scan.code.tool
- com.simple.days.counter
- com.sleep.comfortable.sounds
- com.sleep.in.rain
- com.sleepassistantool.android
- com.sleeptimer.android
- com.smart.scanner.master.nmd
- com.test.find.your.love
- com.test.fortune.tester
- com.test.lover.match
- com.tiny.scanner.tool.nmd
- com.wmmaster.android
- com.word.fun.level.english
- good.lucky.is.coming.hh
- mobi.clock.android
- my.lucky.goddness.today.test
- newest.android.fake.location.changer
- nmd.andriod.better.calculator.plus
- nmd.andriod.mobile.calculator.master
- nmd.android.best.fortune.explorer
- nmd.android.better.fortune.signs
- nmd.android.clam.white.noise
- nmd.android.fake.incoming.call
- nmd.android.good.luck.everyday
- nmd.android.location.faker.master
- nmd.android.multiple.fortune.test
- nmd.android.scanner.master.plus
- nmd.android.test.what.suitable
- photo.editor.pro.magic
- pic.art.photo.studio.picture
- relax.ezzz.sleep.cradle
- super.lucky.magican.newest
- test.you.romantic.quize
- well.sleep.guard.relax
- your.best.lucky.master.test.new
- com.ssdk.test
- bedtime.reminder.lite.sleep
- com.frank.video.call.lite.pro.prank
- com.personal.fortune.text
- com.daily.best.suit.you
- com.false.call.trick
Soraka’nın yerleştiği uygulamaların çoğu Play Store’a yeni giren uygulamalar. Şimdiden 5 milyona yakın Android akıllı telefona sızmaya başaran zararlıdan uzak durmanın tek yolu uygulamayı yüklerken paket adına dikkat etmek. Yukarıda tespit edilen uygulamalar hala platformda indirilebiliyor. Zararlı tespit eden White Ops’un Android kullanıcılarına önerisi, uygulamayı yüklemeden önce yorumlara bakmaları.