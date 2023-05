Android'de IP Adresinizi Öğrenmenin ve Değiştirmenin Yeni Yolu!

Google One, Android uygulamasına kullanıcıların IP adreslerini kontrol etmelerini sağlayan basit bir araç ekleyerek abone güvenliğini ve gizliliğini artırmaya yönelik son girişimlerini sürdürüyor.

Android için Google One'ı açıp Ana Sayfa akışındaki VPN kartına dokunduğunuzda yeni bir "Ağ bilgileriniz" bölümü gösteriliyor. VPN durumunuzu tekrarlayarak başlıyor ve ardından "IP adresiniz" ve "Ağınız" (İSS veya operatör) listeleniyor.

Artık IP Adresinizi Öğrenmek ve Değiştirmek Çok Daha Kolay

VPN by Google One etkinleştirildiğinde, her iki satır da "gizli" olarak değişiyor. Google, burada IP adresinizin güncellenmesinde bir gecikme olabileceğini belirtiyor. "IP adresiniz güncellenmezse sayfayı yenilemeyi deneyin." diye ekliyor.

Elbette IP adresinizi kontrol etmenin sistem ayarları da dâhil olmak üzere başka yolları da var ancak bu harici bir web sitesine gitmekten biraz daha iyi.

Bu özelliğin Android için Google One'ın 1.179 sürümü ile kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Bu özellik şu anda iOS uygulamasında mevcut değil.