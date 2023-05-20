Android'den iPhone'a Geçiş Rekor Seviyelere Ulaştı!

Geçtiğimiz hafta Apple kullanıcılarının iPhone'larını ne kadar süreyle ellerinde tuttuklarına dair bir rapor yayınlayan CIRP, bugün yeni bir araştırma daha yayınladı. ABD'de kaç yeni iPhone alıcısının Android'den geldiğini araştıran yeni anket, Apple'ın son beş yılda Android'den fazlasıyla kullanıcı çekmeyi başardığını gösteriyor.

ABD'de yeni iPhone müşterilerinin yüzde kaçının Android'den iPhone'a geçtiğini gösteren yeni rapor Apple için oldukça olumlu sonuçlar içeriyor.

Android'den iPhone'a Geçen Kullanıcı Sayısı Son 5 Yılın Rekor Seviyesine Ulaştı

Aşağıdaki grafikte gösterildiği üzere, yeni iPhone sahiplerinin %15'i son akıllı telefonlarının bir Android cihaz olduğunu bildiriyor. Bu oran, CIRP'in geçen yıl gördüğü orandan %4, 2020 ve 2021'de görülen verilerden ise %5 daha yüksek.

Yeni iPhone alıcılarının %2'si başka bir modelden geçtiklerini veya ilk kez iPhone sahibi olduklarını söyledi. %83'ü ise daha önce bir iPhone sahibi olduğunu söyledi.

CIRP'ye göre Android'e geçenler en son 2018 yılında yeni iPhone alıcılarının %15'ini oluşturmuştu. Son dokuz yıldaki en yüksek geçiş oranı ise 2016'da %21 olarak gerçekleşmişti.

CIRP, bir alıcının platform değiştirme kararında nelerin etkili olduğunu düşünmenin ilginç olduğunu ve gelecekteki bir raporda bunu incelemeyi planladığını söyleyerek raporu sonlandırıyor.

Peki siz Android'den iPhone'a geçiş yaptınız mı? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.