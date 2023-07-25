Android KitKat Desteğine Son Veriyor!

Google, Android işletim sisteminin eski bir sürümü olan Android KitKat için destek süresini sonlandırmaya karar verdiğini duyurdu. Android KitKat (Android 4.4) artık güncelleme ve güvenlik yamaları almayacak ve kullanıcılar için resmi olarak desteklenmeyecek.

Android KitKat, orijinal olarak 2013 yılında tanıtılmış ve o dönemde birçok Android cihazında kullanılmıştı. Ancak, teknolojinin hızla ilerlemesi ve yeni Android sürümlerinin piyasaya sürülmesi, eski sürümler için güncelleme desteği almamasına neden oldu.

Google, artık Android KitKat'in 10 yıl kadar önce çıkan bir sürüm olduğunu ve kullanıcıların daha güncel ve güvenli sürümlere geçmeleri gerektiğini belirtti.

Google Neden Eski Sürümlere Desteğini Kesiyor?

Android KitKat'in desteğinin sona ermesi, kullanıcıları daha yeni Android sürümlerine yükseltmeye teşvik edecek ve güncellemelerin sağladığı yeni özelliklerden ve güvenlik önlemlerinden faydalanmalarını sağlayacak. Ayrıca, güncel Android sürümleri, daha iyi performans, pil ömrü ve kullanıcı deneyimi sunarak, cihazların daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Google, Android KitKat için son destek tarihini belirledi ve bu tarihten sonra kullanıcılar için güncelleme veya güvenlik yaması sağlanmayacak. Bu nedenle, Android KitKat kullanan kullanıcıların, cihazlarını daha güncel Android sürümlerine yükseltmeleri veya yeni bir cihaza geçmeleri öneriliyor.

Bununla birlikte, Android KitKat kullanıcıları endişelenmemeli çünkü mevcut cihazlarından daha yeni bir Android sürümüne geçmek fazlasıyla kolay ve verilerini kolaylıkla koruyabiliyorlar. Yeni sürümlerle birlikte, kullanıcılar daha fazla özelleştirme seçeneği, daha iyi güvenlik ve daha fazla uygulama uyumluluğu gibi avantajlar elde edeceklerdir.

Sonuç olarak, Google'ın Android KitKat için destek süresini sonlandırma kararı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte eski sürümlerin güncelleme desteğinin azalması doğrultusunda alınan bir adımdır. Kullanıcıları daha yeni ve güvenli Android sürümlerine yükseltmeye teşvik ederek, daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve güvenlik sağlamayı amaçlamaktadır.