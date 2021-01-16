Android Kullanıcıları Tehlikede: Bu Kötü Amaçlı Yazılıma Dikkat!

Bir siber güvenlik firması olan Check Point yakın bir zamanda keşfedilen Mobile Remote Access Trojan (MRAT) hakkında mobil kullanıcılara önemli uyarılarda bulundu. Siber güvenlik şirketine göre söz konusu kötü amaçlı yazılım ile Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun kontrolü başka birisi tarafından kontrol edilmeye başlanabilir. Ayrıca kimseyle paylaşmak istemediğiniz kişisel verilerinizin de hackerların eline geçmesine neden olabilir.

Android Kullanıcılarına Tehdit Saçan Kötü Amaçlı Yazılım

Akıllı telefon kullanımı her geçen yıl daha yaygın hale geldi. Telefon kullanıcılarının eskiye oranla çok daha fazla olması, hackerların hedefinde de bazı değişikliklere neden olmuştur. Bugün hackerlar genellikle mobil kullanıcıları hedef alıyor çünkü akıllı telefonlar insanların en hassas bilgilerini taşıdığı cihazların başında geliyor.

Hackerlar çeşitli virüsleri kullanarak kurbanlarının kişisel verilerine erişim imkânı elde ediyor ve cihazı bu sayede istediği gibi yönetebiliyor. Şüpheli bir bağlantıya tıklar ve kötü niyetli hackerın istediği dosyayı indirir veya önünüze gelen formu doldurursanız bilgisayar korsanı verilerinize doğrudan erişebilir. Akıllı telefonunuzu kullanırken bu nedenle çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Gizlilik, kişisel verilerin güvenliği için siber ortamda en çok önem verilmesi gereken konulardandır. Kötü niyetle geliştirilen MRAT sayesinde herhangi bir hacker cihazınıza bağlanabilir ve fotoğraf, konum, mesajlaşma uygulamalarındaki sohbetler başta olmak üzere çoğu verinize erişebilir. Bu tür durumların sonucu oldukça korkutucu olabilir. Özellikle finansal işlemlerinizi telefonunuz üzerinden gerçekleştiriyorsanız sıradan bir akıllı telefon kullanıcısına göre çok daha büyük bir risk altında olabilirsiniz.

Check Point ekibine göre bu yazılım simgesi ekranda görünmeyecek şekilde geliştirildi. Bu da yazılımın tespit edilmesini zorlaştırıyor. Yazılım, kullanıcının iznini çeşitli şekillerle isteyerek alıyor ve bu da onu tespit edilemez hale getiriyor. Bu tür bir yazılım verdiğiniz izinleri iptal etseniz bile sizden izin almaya devam edebilir.

Telefonuna böyle bir uygulama yüklenen kişilerin telefonunda öncelikle keşif yapılıyor. Bu keşif sonucunda akıllı telefonun güvenlik tedbirleri ölçülüyor ve ona göre savunma mekanizması geliştiriliyor. Yazılımın amacı, kullanıcının haberi bile olmadan bilgilerini toplamak ve telefonunu yönetme olanağına sahip olmak. Skype, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlar hacker tarafından okunabiliyor.

Android Telefon, Kötü Amaçlı Yazılımlardan Nasıl Korunur?

Zararlı yazılımlardan uzak durmak istiyorsanız bazı önlemler almanız gerekiyor. Android telefonunuzu güncellemeye devam edin. Google Play Store ve diğer sitelerden indirdiğiniz uygulamalara dikkat edin. Güvenilir olmayan yerlerden uygulama indirmekten kaçının. Telefonunuzu düzenli olarak kontrol edin, gözünüze şüpheli gelen uygulamaları telefonunuzdan silin. Bu önlemler, sizi kötü niyetli kimselerin geliştirdiği yazılımlardan koruyacaktır.