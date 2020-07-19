Android Kullanıcıları Büyük Tehlike Altında: Kart Bilgileri Çalınıyor!

Yapılan son bir açıklamaya göre android kullanıcıları büyük tehlike altında. Özellikle banka kartınız kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Peki ne oldu da birden böyle bir tehlike ortaya çıktı? Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.

Son zamanlarda yaşanan Twitter olaylarını az veya çok biliyorsunuzdur. Neredeyse bütün ünlü hesapları hackleyen bir grup, büyük korku yaratmıştı. Şimdi ise android platformu üzerinden benzer tehlikelerin olduğu ifade ediliyor. Banka kartlarınızın neredeyse tamamını boşaltabilme gücüne sahip olduklarını söyleyebiliriz. Android işletim sistemi zaten uzun bir süredir bu tür saldırıların hedefindeydi.

Android kullanıcıları büyük zarara uğrayabilir

Android işletim sisteminde keşfedilen yeni BlackRock isimli zararlı yazılım, nerdeyse bütün sistemlerden bulaşabiliyor. Özellikle de çok fazla kullanıcıya sahip uygulamalar bu konuda daha büyük risk taşıyor. Kullanıcı sayısı arttıkça, haliyle çalınabilen hesap sayısı da artış gösteriyor.

Yeni keşfedilen bu zararlı yazılım; Gmail, Google Play, Netflix gibi toplamda 337 uygulamadan kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı bilgilerini çalabiliyor. Böylece tahmin edilenden çok daha fazla zarara uğramanıza neden olabilir. BlackRock, bir ‘keylogger’ işlevi yerine getirerek birçok diğer bilginin de çalınmasına neden oluyor. Bu durum kullanıcıların uğradığı zararları fazla fazla arttırabiliyor.

Avast, AVG, BitDefender, Eset, Trend Micro, Kaspersky ve McAfee tarzındaki antivirüs programları ne yazıkki yeterince destek sunamıyor. Bu durum hasarın önlenemez hale gelmesine neden oluyor. Peki sizce hangi önlemlerle zararlı yazılımlara karşı mücadele edilebilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.