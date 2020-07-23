Android Mesajlar'a emoji ile tepki verme özelliği geldi. Facebook Messenger ve Twitter'da da bulunan emoji ile tepki verme özelliği artık Android Mesajlar uygulamasında da bulunuyor.

Android Mesajlar Emoji ile Tepki Verme Özelliği Kullanıma Açıldı

Özellik sadece RCS uyumlu telefonlarda çalışmakta. RCS yani Zengin İletişim Servisleri'ni destekleyen Android akıllı telefonlar emoji ile tepki verme özelliği kullanılabilmekte. Bir mesaja emoji ile tepki vermek için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Mesajın üzerine uzun süre basılı tuttuğunuzda 7 adet emoji açılmakta. Bu 7 emoji arasından seçim yaparak mesaja ifade bırakabilmektesiniz.

Özelliği kullanabilmek için Android Mesajlar uygulamasından aktif etmeniz gerekmekte. iPhone'lar ve RCS uyumlu olmayan Android akıllı telefonlar mesaja emoji ile verilen tepkiyi görememekte.

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