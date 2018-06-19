Android Messages İçin Web Sürümü Yayınlandı

Bir süredir devam eden dedikodulara son noktayı koyan Google, Android Messages uygulamasının web sürümünü duyurdu. Android Messages Web ismi verilen yeni özellikle birlikte artık mesajların tarayıcı üzerinden görüntülenip, cevaplanabileceği belirtildi.

Android kullanıcılarının en çok talep ettiği yeniliklerden bir tanesini hayata geçirdiklerini söyleyen Google, “Bugünden başlamak üzere önümüzdeki haftaya kadar Messages uygulamasının web sürümünü kullanıma sunmaya başlayacağız” dedi.

WhatsApp Web ya da Google’ın bir diğer mesajlaşma uygulaması Allo gibi Messages uygulamasını da tarayıcı üzerinden açmak için öncelikle mesajlar web adresine girmeniz gerektiğini söyleyen şirket, sonrasında her kullanıcıya özel olarak hazırlanan QR kodunu telefonunuza okutmanız gerektiğiniz belirtti. QR kodun yanı sıra mesajlar uygulamasına girip, seçenekler menüsünden “mesajlar web” seçeneğini aktif hale getirmek durumunda olduğunuzu kaydeden Google, bütün bu işlemlerin yapılmasının ardından uygulamanın rahatça bilgisayar üzerinden görüntülenebileceğini söyledi. Çoğu kullanıcı “mesajlar web” seçeneğinin henüz kendi uygulamasında belirlemediğini söylerken, önümüzdeki haftaya kadar bütün mesajlar kullanıcılarının güncellemeyi alacağının altı çizildi.

Google, web sürümünün yanı sıra mesajlar uygulaması için bazı küçük değişiklikler daha yaptı. Şirket, artık kullanıcıların mesajlar yoluyla gelen bağlantı adreslerini ön izleme yapabileceklerini, akıllı cevap yoluyla mesaj gönderebileceklerini, OTP’lerin kopyalanabileceğini ve GIF araması yaparak, kolayca GIF gönderilebileceğini belirtti.