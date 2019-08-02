Android Messages, Samsung Telefonlarda Varsayılan Olarak Gelebilir

Google'ın mesajlaşma uygulaması olan Android Messages, Samsung marka akıllı telefonlarda varsayılan uygulama olarak gelebilir.

Android Messages, Samsung'un Telefonlarında Yüklü Olarak Gelebilir

Samsung mühendisi olduğunu iddia eden bir Reddit kullanıcısı tarafından sızdırılan bilgiye göre, Samsung marka akıllı telefonlarda Android Messages uygulaması varsayılan olarak yani ön yüklü bir biçimde gelecek.

Samsung, cihazlarında kendi mesajlaşma uygulaması yerine Android Messages uygulamasını tercih etme kararı almış olabilir. Bu kararın sebebi cihazlara RCS (Rich Communication Services) mesaj teknolojisinin getirilecek olması olabilir.

RCS mesaj teknolojisi sayesinde birisi sizin mesajınızı gördü ise veya size bir mesaj yazıyor ise uygulama içerisinden kolayca görebilmektesiniz. RCS servisi ile beraber kullanıcılar hali hazırdaki SMS uygulamalarında mevcut olan 160 karakter sınırına takılmamaktalar.

Samsung'un Android Messages uygulamasını cihazlarına ön yüklü olarak getirip getirmeyeceği bilinmiyor ancak RCS servisinin gelecekte SMS'in yerini alacağı konuşulmakta. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Samsung'un cihazlarına Android Messages uygulamasını varsayılan olarak getirebilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!