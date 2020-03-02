Android One'lı Telefon Xiaomi Mi A3 İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Android One telefonlar, genellikle yeni Android sürümünü ilk alan modeller oldukları için tercih ediliyor. Ancak çoğu Android One telefon üreticisi güncellemeyi hızlı vermeyi başaramıyor. Xiaomi de bunlardan biri. Mi A3 için Android 10 güncellemesi yeni yayınlanmaya başladı.

Android One telefonlar, stock Android deneyimi sunuyor. Bu işletim sisteminin yüklü olduğu akıllı telefonlar, kaldırılamayan ön yüklü uygulamalar içermiyor, güvenlik güncellemelerini düzenli olarak alıyor, Google Asistan için optimize edilmiş oluyor, dahili Google Play Protect güvenlik yazılımı içeriyor ve daha birçok avantaj sunuyorlar. Android One telefonların yeni Android güncellemesini ilk alanlardan biri olmaları gerekiyor ancak öyle olmuyor. Android One’lı telefonlardan biri olan Xiaomi Mi A3, Android 10 güncellemesini yeni almaya başladı. Bu noktada Google Pixel cihazlarla sınırlı olsa da Android 11 beta testlerinin başladığını belirtmek gerek. Mi A3 Android 10 güncellemesine dönecek olursak, güncellemenin boyutu 1.3GB.

Android 10 güncellemesi, sistem genelinde karanlık tema, tamamen el hareketleriyle gezinme, pil ömrünün artması, konum hizmetleri üzerinde daha detaylı denetim gibi yenilikler getirirken, kullanıcılar tarafından bildirilen bazı sorunları da (parmak izi okuyucu sorunları, arayüzde uyumsuzluklar, kameranın kapanmaya zorlaması ve hatta açılmaması gibi) çözüyor. Android 10 güncellemesini indirip yüklemek için Ayarlar - Sistem - Sistem Güncellemesi bölümüne gelip Download and Install’a dokunmak yeterli.