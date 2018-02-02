Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hala hiçbir cihazına Android Oreo desteği sağlamış değil. Oreo güncellemesini 2018 yılına sakladığını açıklayan Samsung, her ne kadar konuyla ilgili büyük bir uğraş vermiş olsa da listenin sızdırılmasına engel olamadı. Samsung'un listesine baktığımızda her modeldeki cihazına Android Oreo desteği vermesi dikkat çekiyor.

Bir süre önce Galaxy Note 8'e beta olarak Android Oreo güncellemesi hazırlayan Samsung, betanın azizliğine uğradı. XDA'daki geliştiriciler tarafından sızdırılan Android Oreo listesi, bir hayli kabarık. Yani pek çok cihazını güncel tutmak isteyen Samsung, A serisinden altı cihazına, J serisinden sekiz cihazına, Note serisinden iki cihazına ve S serisinden de beş cihazına güncelleme sunacak.

Ayrıca Tablet PC'lerini de boş geçmeyen Güney Koreli üretici, Tab serisindeki 8 ürününü güncellemeyi planlıyor. Ancak yine de bu listenin sadece sızıntı olduğunu ve Samsung'dan konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Android Oreo Alacak Telefonlar

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 + 2018

Samsung Galaxy J3 2017

Samsung Galaxy J5 2017

Samsung Galaxy J7 2017

Samsung Galaxy J7 +

Samsung Galaxy J7 Duos 2017

Samsung Galaxy J7 Max

Samsung Galaxy J7 Neo

Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy Note FE

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Android Oreo Alacak Tablet PC'ler

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380 / T385 2017

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580

Samsung Galaxy Tab Active 2

Samsung Galaxy Tab E 8.0

Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825

TEKNOLOJİ Dünya’nın En Büyük Çip Üreticisi Samsung Oldu