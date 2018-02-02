Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar Belli Oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, hala hiçbir cihazına Android Oreo desteği sağlamış değil. Oreo güncellemesini 2018 yılına sakladığını açıklayan Samsung, her ne kadar konuyla ilgili büyük bir uğraş vermiş olsa da listenin sızdırılmasına engel olamadı. Samsung'un listesine baktığımızda her modeldeki cihazına Android Oreo desteği vermesi dikkat çekiyor.
Bir süre önce Galaxy Note 8'e beta olarak Android Oreo güncellemesi hazırlayan Samsung, betanın azizliğine uğradı. XDA'daki geliştiriciler tarafından sızdırılan Android Oreo listesi, bir hayli kabarık. Yani pek çok cihazını güncel tutmak isteyen Samsung, A serisinden altı cihazına, J serisinden sekiz cihazına, Note serisinden iki cihazına ve S serisinden de beş cihazına güncelleme sunacak.
Ayrıca Tablet PC'lerini de boş geçmeyen Güney Koreli üretici, Tab serisindeki 8 ürününü güncellemeyi planlıyor. Ancak yine de bu listenin sadece sızıntı olduğunu ve Samsung'dan konu hakkında resmi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.
Android Oreo Alacak Telefonlar
- Samsung Galaxy A3 2017
- Samsung Galaxy A5 2017
- Samsung Galaxy A7 2017
- Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810
- Samsung Galaxy A8 2018
- Samsung Galaxy A8 + 2018
- Samsung Galaxy J3 2017
- Samsung Galaxy J5 2017
- Samsung Galaxy J7 2017
- Samsung Galaxy J7 +
- Samsung Galaxy J7 Duos 2017
- Samsung Galaxy J7 Max
- Samsung Galaxy J7 Neo
- Samsung Galaxy J7 Prime
- Samsung Galaxy Note FE
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 Edge
- Samsung Galaxy S8 Active
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8 +
Android Oreo Alacak Tablet PC'ler
- Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355
- Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380 / T385 2017
- Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580
- Samsung Galaxy Tab Active 2
- Samsung Galaxy Tab E 8.0
- Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825
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