Android'e Oyun Performansını Arttırma Modu Geliyor

Google, Android'e oyun performansını arttırma modu getiriyor. Google I/O 2021'de yazılım devi, Android 12 ile gelecek birçok özellik tanıttı ancak Android işletim sistemli akıllı telefonlarda mobil oyun oynayan kişilerin sık sık mağdurluk yaşadığı bir sorunu ele alan performans modu görünüşe bakılacak olursa kullanıcılardan gizlendi.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılan tespite göre yazılım devinin Android 12 sürümü ile mobil oyuncuların video oyunu performansını arttıracak bir özellik getirmekle ilgili planı var.

Android Oyun Performansını Arttırma Modu Alıyor

Google, bu ay düzenlenen geliştirici konferansında Android 12 ile ilgili birtakım yenilik ve değişikliğe yer verdi. Faaliyetlerini ağırlıklı olarak yazılım alanında yürüten şirket, işletim sisteminin yeni sürümüne kullanıcıların güvende kalması ve işletim sisteminin tamameln kullanıcı dostu hale gelmesi için sürdürdüğü çalışmaları listeledi.

Google'ın herkese açık beta sürümünü kullanıma sunmadan önce açıklamış olduğu değişik ve yenilikler içerisinde yeni renk düzeni, yeni butonlar, material you ve kullanıcılara genel olarak akıcı bir deneyim sunacak bir dizi özellik yer aldı.

Akıcı bir deneyime örnek olarak Android 12'de kişisel asistanınızı çağırmanızı basitleştiren güç düğmesine uzun bir süre basılı tutmak verilebilir. Ayrıca yeni sürümde telefonunuzun veya tabletinizin ekranının üst kısmında kamera ya da mikrofonun kullanımda olup olmadığını bilmenizi sağlayacak bir gösterge bulunuyor.

Bu tür gizlilik özellikleri, kullanıcının güvende kalması açısından son derece faydalı olabilir ancak işletim sisteminin yeni sürümünün sağladığı avantajlar sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Reddit kullanıcısı Kilarasx tarafından aktarılan bilgilere göre I/O 2021'de hiç duyurulmamış bir özellik daha var ve bu kullanıcılara hiçbir zaman söylenmedi.

Android oyun performansı arttırma modu ile gelen oyun menüsü sayesinde kullanıcılar yüksek performansın keyfini çıkarabiliyor, oyunu kaydediyor ve görüntüleri YouTube'da paylaşabiliyor. Bu özelliğin herkeste işe yaramadığını da belirtmiş olalım. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Android 12 beta sürümünde özelliği göremediğini veya kullanamadığını belirtiyor. Android 12'in gelmesine kısa bir süre kaldığından Google'ın özellik üzerinde değişiklik yapması için bir hayli zamanı var.

Google I/O'da öne çıkan duyuruların özeti için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.