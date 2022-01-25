Android oyunlar Windows’a geliyor: İlk testler başladı

Teknoloji devi Google, yeni duyurduğu PC için Google Play Games hizmetini beta olarak üç ülkede test ediyor. Geçtiğimiz ay ilk olarak The Game Awards sırasında duyurulan yeni sistem; mobil, tablet ve ChromeOS gibi platformlarda kullanılmasının yanında Windows PC’lerde oyunların oynanmasına da imkan tanıyor.

Şirket, yeni sistem desteğinin hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarları kapsayacağını duyurdu. Böylece Google Play Games’den indirilerek mobilde oynanan oyunlar bilgisayarda da kullanılabilecek. Mobilde yarım bıraktığınız oyuna PC üzerinden devam edebileceksiniz.

PC Beta Sürümü 25’ten Fazla Oyun İçerecek

Google, 2022 yılının başlarında gelmesi beklenen PC uygulamasına erişim sağlayacak ilk pazarları önceden duyurmuştu ancak kesin bir tarih verilmemişti.

Hangi Oyunlar Oynanabiliyor?

Mobile Legends: Bang Bang

Summoners War

State of Survival: The Joker Collaboration

Three Kingdoms Tactic

Google, beta testçilerinin toplamda 25‘ten fazla oyuna erişebileceğini açıkladı. Yeni PC uygulaması, kullanıcıların kataloğa göz atmalarına, ardından oyunları indirip büyük bir ekranda deneyimlemelerine ve son olarak fare ve klavye girişinden yararlanmalarına olanak tanıyacak.

Google Play Games, PC Sürümü Senkronizasyon Sunacak

Google, oyunlardaki ilerlemelerin cihazlar ile senkronize bir şekilde ilerleyeceğini belirtti. PC uygulamasının lansmanı, Microsoft‘un Android uygulamalarını Windows 11‘e getirmek için yaptığı son hamleye takiben, Amazon ve Amazon Appstore ile bir ortaklık da içeriyor.

Google Play uygulaması bilgisayarlar için Microsoft ile birlikte oluşturulmadı. Oyuncuların, yapımları deneyimlemek için bilgisayarına uygulamayı indirmesi gerekiyor.