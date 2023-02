Android Oyunları Windows'ta Oynanabilir Hale Geldi

Birçok kişi yıllardır Google'ın işletim sistemi Android için çıkartılan oyunları Windows üzerinde de oynamanın hayalini kuruyordu. Yeni uygulamayla birlikte artık bu mümkün hale geldi.

Google'ın bir süredir PC portu için çalışmalar yürüttüğü bilinmekteydi. Yakın zamanda birçok uygulamanın Microsoft Store için de getirilmesi bu durumun habercisi konumundaydı denebilir. Google'ın yeni projesi Google Play Games for PC, açık beta süreciyle birlikte resmen kullanıma açıldı. Artık Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemine sahip bilgisayarlarda Google Play Store üzerine yüklenen oyunlarını oynamak mümkün.

Şimdilik Türkiye'de Kapalı!

Yakın zamanda yapılan duyuru kapsamında Google Play Store üzerinde yer alan bazı oyunlar, resmi olarak PC platformuna port edildi. Şimdilik yalnızca Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan bölgeleri için sunulan hizmet, yakın zamanda geçilecek olan açık beta süreciyle birlikte 10 bölgede daha kullanılabilir hale gelecek.

Türkiye açık beta sürecinde yer almıyor. Ancak sistemin başarılı olmasıyla birlikte kısa sürede Google Play Games' for PC'yi tüm dünyada görmemiz mümkün hale gelecek. Şu an için 100 oyun oynanabilir durumda. Oyunları oynamak için bir Google Play Store hesabına sahip olmanız ve Google Play Games for PC'yi indirmeniz yeterli.

Google Play Games for PC Minimum Sistem Gereksinimleri