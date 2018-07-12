Android P'nin İsmi Android Antep Fıstığı Olabilir

Google, yayınladığı yeni Android sürümlerine tatlı ya da şekerleme ismi vermeyi gelenek haline getirmişti. Android KitKat, Android Oreo gibi isimlerle kullanıcılarının karşısına çıkan Google’ın Android P ismi konusunda henüz resmi açıklama yapmadığı şu günlerde, yeni sürümün isminin yanlışlıkla yayınladığı söylendi.

Google, tatlı ya da şekerleme ismi verdiği sürümlerin gerçek ismini açıklamadan önce yaptığı küçük şakalar ya da tahmin yarışmalarıyla işi eğlenceli hale döküyor ve kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. Birkaç sürümdür bu çalışmaları bir kenara bırakan şirket, isimleri ansızın açıklar olmuştu. Android P’nin ismi ise hiç beklenmedik şekilde ortaya çıktı.

Google tarafından yaz aylarını kutlamak için “sahil” temasıyla yayınlanan çeşitli duvar kâğıtları arasında tatlıların, daha doğrusu dondurmaların olduğu bir çizim dikkatleri çekmişti. Fıstıklı dondurma ilk etapta dikkat çekenler arasında yer alırken, bir başka ipucuysa Huawei Polonya’nın çalışanlarından geldi. Müşterilerin sorularını cevaplayan Huawei çalışanı, Android P’nin ismi ne olacak sorusuna direkt olarak “Android Pistachio” cevabını verdi. Fıstık anlamına gelen Pistachio’nun direkt olarak yeni sürümün ismi olması beklenmezken, Android Pistachio Ice Cream isminin resmi olarak duyurulma ihtimalinin arttığı söylenenler arasına girdi.

Android P İsmi

Her ne kadar Huawei Müşteri Hizmetleri tarafından yapılan açıklamanın güvenirliği tartışılır olsa da Android P’nin Android Antep Fıstıklı Dondurma anlamına gelecek şekilde çevrilebilecek Android Pistachio ismini almasının şaşırtıcı olmayacağı dile getirildi.