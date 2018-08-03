Android P’nin Yayınlanacağı Tarih Belli Oldu

Android ekosisteminin bugüne kadarki en güçlü sürümü olması beklenen Android P’nin lansman tarihi belli oldu.

Android mobil işletim sisteminin yeni sürümünün kod adı olan Android P, ilk olarak Mayıs ayında düzenlenen I/O 2018 etkliğinde Google tarafından duyurulmuş ve ilk geliştirici önizlemesi de aynı gün yayınlanmıştı.

Kullanıcıların merakla beklediği yeni işletim sisteminin yayınlanacağı tarih Evan Blass tarafından sızdırıldı. Sağlam öngörüleri ile tanınan teknoloji gurusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Android P’nin lansman tarihi olarak 20 Ağustos’u işaret etti.

Blass’ın verdiği tarihin büyük olasılıkla doğru olduğu tahmin ediliyor. Zira Google’ın Android 8.0 Oreo’nun final sürümünü geçtiğimiz yıl 22 Ağustos’ta tanıttığını düşündüğümüzde, bu olasılık daha da güçleniyor. Ayrıca internet devi I/O 2018 etkinliğinde Android P’nin lansmanı için Ağustos ayının üçüncü haftasını işaret etmişti.

Zamanlama geçen sene ile tutarlı olsa da, Google'ın Android P için geliştirme süreci biraz daha farklı olmuştu. Google, yeni sürümün beta olmayan testini Pixel / Nexus olmayan cihazlara açmıştı. Programa katılabilen akıllı telefonlardan bazıları, OnePlus 6 , Essential Phone ve Sony Xperia XZ2 modelleriydi.

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android, yeni sürümüyle çok daha güçlü bir şekilde kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Android 9.0 P ile ilgili yeni detaylar açığa çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.