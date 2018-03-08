Android P Yıl Sonunda Geliyor!

Google tarafından geliştirilen yeni Android güncellemesi Android P için birçok bilgi bugüne kadar ortaya çıkmıştı. “Android P Ne Zaman Çıkacak?” ve “Android P’nin Adı Ne Olacak?” gibi soruların cevapları da belli olmaya başladı.

Belirli aralıklarla Android işletim sistemine büyük güncellemeler getiren Google, alfabetik sırayla yayınladığı bu güncellemelerde P’ye kadar gelmişti. Son olarak Android Oreo ile kullanıcıların karşısına çıkan teknoloji devi, birçok yenilik taşıyacak olan Android P ile ilgili merak edilen bilgileri yakın zaman önce yayınlamaya başladı.

Yılbaşında yayınladığı geliştirme takvimine harfiyen uyan Google, bir süre önce D1, D2, D3 ve D4 şeklinde böldüğü geliştirme süreçlerinden hepsini tamamlamış ve işletim sisteminin son halini hazırlamaya koyulmuştu. İşte bugüne kadar Android P hakkında ortaya çıkan bilgiler:

Android P Ne Zaman Çıkacak?

Yeni telefon alanlar merakla Android P Ne Zaman Çıkacak? sorusunun cevabını beklerken, Google yayınladığı geliştirme takvimiyle birlikte işletim sisteminin çıkacağı tarihe dair ilk ipuçlarını vermişti. Android P’nin 2018’in üçüncü finansal çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıklayan Google, yapacağı tanıtım etkinliğinin ardından işletim sisteminin bütün detaylarını paylaşacağını da söylemişti.

Finansal çeyrekler her ülkeye göre farklılıklar sergilese de ABD’de üçüncü çeyrek 1 Nisan ile 30 Haziran tarihleri arasına tekabül ediyor. Kısaca Android P’nin de 1 Nisan 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında bir noktada piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

Tüm bunlarla birlikte Android P güncellemelerinin telefon üreticilerine göre farklılık gösterebilecekleri de bir gerçek. Örneğin; Sony, Google’dan hemen sonra Android P sürümünü kullanıcılarına gönderebileceği gibi Huawei bunu bir yıl sonra yapabilir.

Android P’nin İsmi Ne Olacak?

Bugüne kadar çıkardığı tüm Android sürümlerine bir şekerleme ismi veren Google, Android O adıyla geliştirdiği sürüme Android Oreo adı vermişti. Bir sonraki sürüme dair henüz kesin bir bilgi gelmemiş olsa da internet âleminde birçok isim kullanılmaya başlandı. P harfiyle başlayan şekerleme ve tatlıların ismiyse şöyle sıralandı:

Android 9.0 Petit Four, Pound Cake, Pastil, Popsicle (Buzlaş), Pancake (Krep), Profiterole (Profiterol), Puff Pastry (Puf Böreği), Pumpkin Pie (Kabaklı Turta)… Android P için seçilmesi muhtemel ismin Pie yani Turta olması çok muhtemel görünürken, Google gelen talepler sonrasında çok başka bir ismi Android P’yi adlandırmak için seçebilir.

Android P’de Yer Alan Yenilikler

Bina İçi Konumlandırma: Google uzun süredir Haritalar servisine bina içi yönlendirme koymak istiyor ve bunun için geliştirme faaliyetleri yürütüyordu. Belirli noktalarda bu hizmeti vermeye başlayacak olan şirket, Android P ile birlikte özellikle çok ziyaret edilen kapalı alanlarda yönlendirme yapmaya başlayacak.

Bildirimler: Çeşitli uygulamalardan gelen bildirimler konusunda iyileştirme yapmaya devam eden şirket, göze daha hoş gelen ve kullanışlı hale getirilen bildirimler ile karşımıza çıkacak.

Gizlilik: Kişisel verilerin korunması konusunda Android platformunun sıkıntısı olsa da Android P ile güvenlik konusu üç kat daha sıkı hale getirilecek.

Çoklu Kamera Desteği: Yeni amiral gemisi telefonlarda özellikle arka yüzde birden fazla kamera kullanılmaya başlanmasıyla birlikte Google, Android P’de çoklu kamera desteğini daha da arttıracak.

Çentik Desteği: iPhone X tasarımıyla hayatımıza giren çentikli tasarımın birçok Android telefon üreticisi tarafından taklit edilmesinin ardından Google, bu konuda Android P ile birlikte büyük yenilikler yapacağını söylemişti.