Android Q, Android 10 Olarak Adlandırılacak!

Google, Android'in yeni sürümünün ismini açıkladı. Yaklaşık 10 yıldır Android'in sürümlerine çeşitli tatlı isimleri veren Google, bu kez tatlı ismi vermeyi bıraktı ve yeni Android sürümüne Android 10 ismini verdi.

Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtılan Android Q'nun ismi sonunda resmileşti. Google, YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videoda yeni Android sürümünün ismini ve yeni logosunu paylaştı.

Google'ın eski Android sürümlerinde tatlı isimlerini kullanması eğlenceli olmasının yanında sürekli kafa karıştırmaktaydı. L ve R harfleri bazı dillerde konuşulduğunda ayırt edilemekte olduğu için Android'in sürümleri de çok fazla anlaşılamamaktaydı ve ayrıca bazı ülkelerde tatlıların tadı sevilmemekteydi.

Artık yeni Android sürümleri sayılar ile adlandırılacak ve kolayca anlaşılacak. Şirket yaptığı açıklamada, küresel bir işletim sistemi olan Android'in sürüm adlarının dünyadaki herkes için net ve anlaşılır olmasının önemli olduğunu söyledi.

Google aynı zamanda Android'in logosunu değiştirme kararı da aldı. Android yeni logosunda sadece açık yeşil ve siyah renkler bulunmakta.

Android'in küçük harflerle yazdığı ve sağ tarafında bir ikonun bulunduğu yeni logo kullanıcılar tarafından çok sevilecek gibi gözüküyor. Şu anda Android 10'un ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında bir bilgi ne yazık ki bulunmamakta.

Google yayınladığı videoda Android 10'un ne zaman cihazlara gönderileceğine dair bir açıklamada bulunmadı. Tahminlere göre Android 10, 2019 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Android 10 ile beraber cihazlara gelecek olan yeni özelliklere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.