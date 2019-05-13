Android Q Emojileri Cinsiyet Tartışmasına Son Verecek!

Google, yeni mobil işletim sistemi Android Q ile gelecek yeni emojileri tanıttı. Yeni Android sürümüyle kullanılabilir olacak ifadeler arasında cinsiyetleri belli olmayan yeni emojiler dikkat çekiyor.

Google’ın I/O 2019 geliştiriciler konferasında tanıttığı yeni Android versiyonu Android Q’nun beta sürümü şu anda çok az sayıda cihazda deneyimlenebiliyor. Şanslı kullanıcılar, beta programında Android Q 10’u deneyimleye dursun, Google, ekleyecekleri yepyeni emojilerini paylaştı.

Emoji 12.0 güncellemesiyle kullanıcılara sunulması planlanan yeni 230 emoji arasında cinsiyet ayrımcılığına tepki gösterenler için özel olarak tasarlanmış cinsiyetsiz emojiler de bulunuyor. Cinsiyeti dikkatli bakıldığında da anlaşılmayan emojilerin sayısı 53. Bunların yanında el ele tutuşan emojilerde de cinsiyet ve ten rengi aynı-farklı emojiler ve engelli kişilere özel emojiler dikkat çekiyor.