Android'deki Bu Uygulamalar Sadece Reklam Gösteriyor

Android'de ortaya çıkan yeni malware uygulamalar telefonu reklam bombardımanına tutuyor. Android reklam uygulamaları tek başına endişe verici olsa da, uygulamaların simgesi indirdikten kısa bir süre sonra kaybolması sinir bozucu.

White Ops araştırmacıları bir blog yayınında , kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen yarım yamalak Android uygulamalarını deşifre etti. Bu uygulamalar vaat ettikleri hiçbir özelliğe sahip değilken ayrıca telefonu reklama boğuyor. İşte telefonunuza yüklememeniz gereken Android reklam uygulamaları.

3,5 milyondan fazla indirme yakalayan 29 adet Android reklam uygulaması cihaz sahiplerine büyük güvenlik açıkları oluşturuyor. Uygulamalar çoğunlukla adlarına veya işlevlerine göre bulanıklaştırma (blur) faktörüne sahip olmalarından dolayı “ChartreuseBlur” olarak adlandırılıyor.

Bu Android reklam uygulamalarından kurtulun

Araştırma ekibi Square Photo Blur adlı bir uygulama üzerinde analiz gerçekleştirdi ve uygulamanın indirilmesiyle birlikte telefonu reklamlarla bombalandığı görüldü. Araştırmacılar ilk iki aşamada normal göründüğünü ancak üçüncü aşamada şüpheli faaliyetlerin devam ettiğini kanıtladı.

Bu Android reklam uygulamalarının arka planda OOC reklamları oluşturmaya başladığı ve "com.bbb.Newln." gibi kod satılarını yazmaya başladığı tespit edildi. Uygulamadaki bu kod, telefon kilidi açılır açılmaz OOC reklamlarının ön tarafta görünmesini sağlıyor ve hücresel ağdan WiFi'a geçmesine yol açıyor.