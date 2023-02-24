Android Telefonlar Artık Saniyeler İçerisinde Yapay Zeka Görüntüleri Oluşturabilecek

Qualcomm, Android telefonların basit metin komutları kullanarak saniyeler içinde yapay zekâ görüntüleri oluşturabildiğini gösterdi. İşlemci üreticisi, bir Android telefon ve bir metinden görüntü sunan yapay zekâ modeli Stable Diffusion kullanarak zırh giyen savaşçı bir kedinin 512 x 512 piksel görüntüsünü oluşturmayı başardı.

Qualcomm, internete bağlı olmayan telefonda Stable Diffusion 1.5'i çalıştırmak için yapay zekâ verilerini kullandığını söylüyor. Esasen telefon, cihaz üzerinde görüntü oluşturmak için gerekli tüm yapay zekâ işlemlerini gerçekleştirdi. Şirket tarafından paylaşılan bir videoda, kedinin yapay zekâ görüntüsü 15 saniyeden kısa bir sürede oluşturuldu.

Yapay zekâ görüntüsünü saniyeler içinde oluşturan telefon, Galaxy S23 serisi gibi amiral gemilerinde bulunan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanıyordu. Kullanılan Stable Diffusion modeli test edilmeden önce "niceleme, derleme ve donanım hızlandırma" için optimize edildi.

Yapay Zekâ Görüntüleri Oluşturmak Artık Mobilde de Mümkün

Bu, Stable Diffusion'ın bir Android telefonda görüntü oluşturduğu ilk örnek değil. The Verge'ün belirttiği üzere Ivon Huang adlı bir geliştirici daha önce Qualcomm Snapdragon 865 ve 8GB RAM ile çalışan bir Sony Xperia 5 II üzerinde Stable Diffusion kullanmıştı ancak Huang'ın 512 x 512'lik bir görüntü oluşturması bir saat sürmüştü. Yani Qualcomm'un tekniği kesinlikle geliştiricinin kullandığından çok daha hızlı.

Android telefonlarda çalışan bu gibi yapay zekâ modellerine sahip olmak, geliştiriciler için maliyet tasarrufu sağlayabilir, mobil bağlantı ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve ayrıca veriler telefonunuzda kaldığı için kullanıcı gizliliğini koruyabilir.

Qualcomm'dan kullanıcıların bu modellerin amiral gemisi Android telefonlarda ne zaman yaygın olarak çalışmasını bekleyebilecekleri konusunda bir açıklama gelmedi. Şirket bu teknolojiyi MWC 2023'te tanıtacak, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla şey duyabiliriz.