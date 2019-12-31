Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan rekabetten nasibi alan Huawei, geçtiğimiz günlerde Android kullanamama tehdidi ile yüz yüze kalmıştı. ABD'nin Huawei'nin Google hizmetlerini kullanmasını engellemesinin ardından kendi işletim sistemi çalışmalarını hızlandıran şirket, kısa bir süre önce Android kullanmayan ilk telefonunu piyasaya sürmüştü. Peki, Android'siz Huawei ne kadar sattı?

GSMArena'da yer alan habere göre, akıllı telefon 3 ayda 12 milyon adet sattı. Satışa çıktığı gün 1 milyon barajını geçen cihaz için Huawei'nin uzun vadeli hedefi 20 milyon adet sipariş almaktı.

Sadece geçtiğimiz ay 5 milyon adet satan Android'siz Huawei modelinin, kısa süre içerisinde 20 milyon sipariş adedine ulaşacağı da söylenenler arasında kendine yer buldu.

ABD'nin uyguladığı Google yasağı sonrasında zor durumda kalan Huawei, eski telefonlarının yasaktan etkilenmeyeceğini dile getirirken, yeni modellerinde sorun yaşamamak adına yeni çözümler aramaya koyulmuştu.

Bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli teknoloji devi, alınan karar sonrasında işletim sistemi üzerine çalışan mühendislerinin sayısını artırmıştı.