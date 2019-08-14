Android Tabanlı OnePlus TV Ortaya Çıktı

Çin'in en dikkat çeken telefon üreticilerinden olan OnePlus farklı alanlara yönelmeye başlıyor. Şirketin blog yazısında ortaya çıkan OnePlus TV ibaresiyle birlikte Android tabanlı televizyonun geliştirildiği öğrenildi.

OnePlus'ın yeni çıkacak televizyonu için çıkış tarihi veya herhangi bir özellik sızdırılmadı ancak adını biliyoruz. Hem blog yazısında hem de forum sayfasında televizyonun OnePlus TV ismiyle geleceğini söyleyen Çinli üretici, temel logosunu internere sundu.

Konu hakkında şirketten bir temsilci, "Değerimizi, vizyonumuzu ve gururumuzu kendi markamızla adlandırmaktan daha iyi temsil edecek başka bir isim olmadığına inanıyoruz" dedi. Bundan dolayı da OnePlus markasının ismini koruyarak OnePlus TV adında bir televizyon geliştirdiklerini belirten temsilci logo hakkında şunları söyledi:

“Klasik geometrik logomuzdan ilham aldık ve OnePlus logosunu daha yakından inceleyerek simetri ile estetiği sağlamak için aynı kalınlığı kullandığımızı söyleyebiliriz. Televizyon logosunu hem sade hem de modern oluşturmaya çalıştık"

OnePlus TV ismi çok fazla orijinal olmasa da, kullanıcıların hoşuna gidecek gibi gözüküyor. Televizyon özelliklerine geldiğimizde ise Android TV destekli 43 ila 75 inç arasında değişen LED panel bilgileri daha önceden sızdırılmıştı.or. OnePlus, televizyonun tanıtım tarihi hakkında bilgi vermiyor olmasına rağmen bizi takipte kalın mesajını paylaştı.