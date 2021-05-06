Android Tabletler Eğlence Alanı Özelliği Alacak!

Android tabletler eğlence alanı özelliği ile güncellenecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google tarafından Android işletim sistemine sahip olan tabletler için duyurulan yeni özellik eğlenceye odaklanıyor.

Android Tabletler Eğlence Alanı Özelliği Nedir, Ne Zaman Gelecek?

Tabletler sahip olduğu büyük ekran nedeniyle film izleme, oyun oynama ya da seyahat ederken kitap okuma gibi etkinlikler için harika cihazlardır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, tabletlerde eğlenceli vakit geçirme konusunda kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni bir özellik duyurdu.

Google tarafından yayımlanan blog yazısına göre Android işletim sistemine sahip olan tabletlere Entertainment Space (Eğlence Alanı) olarak isimlendirilen bir özellik gelecek. Yeni özellik, kitap, oyun, film, video ve dizilere tek noktadan erişebilmenize olanak sağlayacak.

"İzle", "Oyunlar" ve "Oku" olmak üzere üç adet kategorinin yer aldığı Eğlence Alanı, uygulamalardan içerikler derleyecek ve derlediği içerikleri tek sayfa üzerinden gösterecek. Örneğin İzle kategorisinde Twitch, Hulu, Discovery+ ve YouTube gibi platformlardaki içerikler görüntülenecek. Bu kategoride film, dizi ve videolar önerilecek. Bunun yanı sıra yarım kalan içeriği izlemeye devam edebileceksiniz.

Oyunlar kategorisinde önerilen oyunlar bulunuyor. Bu kategori üzerinden bazı oyunların belirli kısmını Instant Play özelliği sayesinde hemen oynamaya başlayabilir ya da yeni oyunlar keşfedebilirsiniz. Oku kategorisinde ise Google Play Kitaplar hesabınızda yer alan kitapları görüntüleyebileceksiniz. Sesli kitapların da yer aldığı bu bölümde yeni kitaplar da keşfedebileceksiniz.

Entertainment Space, tıpkı dijital yayın platformu Netflix gibi birden fazla profil sunacak. Kullanıcılar böylece kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edecek. Uygulamalar arasında gezinmek yerine tek bir noktadan tüm içeriklere erişimi mümkün hale getiren Entertainment Space, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak.

Teknoloji devi tarafından aktarılan bilgilere göre yeni özellik, ilk olarak bu ay içerisinde Wallmart'a ait tabletlere sunulacak. Entertainment Space, bu yıl içerisinde Lenovo, Sharp ve diğer marka tabletlere de gelecek.

Çok yakında Android tabletler için kullanıma sunulacak yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.