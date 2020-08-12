Android Telefonlar Depremleri Ölçebilecek: Google Açıklama Yaptı

Android telefonlar ile deprem ölçme dönemi başlıyor. Android akıllı telefonlar ile depremler nasıl ölçülecek? İşte Google'ın yaptığı Android telefonlar ile deprem ölçme açıklaması.

Depremler Android Telefonlar ile Nasıl Ölçülecek?

Google tarafından yapılan açıklamada Android 5.0 işletim sistemi ve üstü cihazlarda deprem ölçümü yapılabilecek denildi. Cihazların mini bir depremölçer işlevi göreceği açıklandı. Telefonlarda bulunan ivmeölçer sensör yardımı ile sismik hareketler tespit edilecek.

Akıllı telefonlardan deprem ölçme çok yakında tüm dünyada kullanılacak. Google açıklamasında şu anda testlerin Californiya'da devam ettiği bilgisini paylaştı. Telefonun GPS bilgisinden depremin merkez üssünün de tespit edileceği söylenmekte.

Telefondan deprem ölçme ile ilgili gelen bilgiler henüz çok yeni olduğu için çok fazla detay bulunmuyor. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak ve bildirimleri açarak en yeni haberlerden haberdar olabilirsiniz.

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