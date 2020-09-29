Android Telefonlara Bing Seçeneği de Geliyor

Microsoft tarafından geliştirilen ve arama motoru pazarının önemli bir kısmını elinde tutan Bing artık Google arama motorunun yanında alternatif bir seçenek olarak sunuluyor. Geçmişten bugüne dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen Google'ın arama motorunun rakiplerine güç verecek gibi görünüyor. Peki, Android telefonlara Bing seçeneği neden geliyor? İşte konu hakkında Android işletim sistemli telefon sahiplerinin çokça merak ettiği ayrıntılar!

Android Telefonlara Bing Seçeneği Neden Ekleniyor?

Google, Android kullanıcılarına artık kendi arama motorunun yanı sıra başka arama motorlarını seçme imkanı da sunuyor. Google'ın yeni düzenlemesi ile beraber Android işletim sistemli bir akıllı telefonu olan herkes web tarayıcısında kullanılacak arama motorunun hangisi olacağını kendisine sunulan seçenekler arasından işaretleme olanağına sahip olacak. Peki, Google'ın bunu yapmasının altında yatan gerekçe nedir?

Google'ın yeni Android kullanıcılarına rakip bir arama motorunun kullanma seçeneği sunmasının arkasında geçtiğimiz aylarda gündeme gelen haksız rekabet oluşturma suçlaması yatıyor. Google, geçtiğimiz aylarda, rakip arama motorlarını sahip olduğu pazar gücünü kullanarak aşağıya ittiği gerekçesi ile suçlanmış ve konu ile ilgili birtakım önlemlerin çok geç olmadan alınması istenmişti. Google yaptığı anlaşmanın bir sonucu olarak yeni Android kullanıcılarına rakip arama motorlarının da içerisinde yer aldığı arama motoru seçenekleri sunacak.

Bing 1 Ekim tarihinden itibaren Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç ve İngiltere gibi ülkelerde yer alan kullanıcılara sunulan dört seçenekten bir tanesi olacak. Kullanıcılar böylelikle Microsoft'un Bing arama motorunu veya rakip arama motorlarından herhangi birini kullanabilecek ama elbette ki rakip arama motorlarını değil de Google arama motorunu kullanmaya devam etme imkanları da bulunuyor.