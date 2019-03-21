Android Telefonlarda İndirim Rüzgarı Başladı! (Samsung, Huawei, Sony)

Başta Samsung ve Huawei olmak üzere çeşitli Android telefon üreticileri, eski modellerinde fiyat indirimlerini uygulamaya başladı. Özellikle yaza doğru yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız, indirimli telefonlar listesine göz atmanızda fayda var.

Geçtiğimiz ay düzenlenen ve akıllı telefon modasını yeni bir yöne çeken MWC2019 fuarı kapsamında çeşitli telefonlar tanıtıldı. Çinli üretici Huawei'nin yeni modelleri gözden kaçmazken diğer Android üreticileri de yeni cihazlarını kullanıcılarla buluşturdular. Bu cihazların yavaş yavaş pazara girmesiyle birlikte eski jenerasyonda da 1000 liraya varan indirimler yapıldı.

Samsung'un 2018'de pazara sunduğu 64GB'lık S9 modelinin fiyatı 829 TL indirim ile 3870 TL'ye kadar düşürülmüş durumdayken, Huawei Mate 20 Pro ise 950 TL indirim avantajıyla 6000 TL civarında satın alınabiliyor. Bunun haricinde Galaxy Note 9 modelinin fiyatını 6499 TL gibi etkileyici bir rakama düşüren Samsung, Galaxy S8 için de 3100 TL fiyat etiketini uygun görüyor.

Huawei'nin akıllı telefonu Mate 20 Lite'ı fiyatının indirimler sonrasında 2330 liraya kadar düştüğü gözden kaçmazken, düşük bütçeler için P Smart 2019'un da 1700 liradan alıcı bulacağını aktarmak gerekiyor. Sony tarafında ise Xperia XA1 modelinin fiyatı 646 TL indirimle 1283 liraya kadar gerilemiş durumda.

Yaz dönemine kadar bu fiyatlardan satılacak Android telefonların fiyat etiketlerini nasıl buldunuz, sizce dağıtıcı şirketler daha fazla indirim yapabilir mi?