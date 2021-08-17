Android Telefonu Yüzünüzle Kontrol Etmek Mümkün Olacak
Android 12 Beta 4 ile kullanıma sunulan yeni bir özellik sayesinde Android telefonu yüzünüzle kontrol etmek mümkün hale gelecek.
Android 12 Beta 4 ile kullanıma sunulan yeni bir özellik sayesinde Android telefonu yüzünüzle kontrol etmek mümkün hale gelecek. Erişilebilirlik hizmetlerinin altında konumlandırılan yeni özellikler hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Android 12 ile Telefonunuzu Yüzünüzle Kontrol Edebileceksiniz!
Sistemde Camera Switch olarak adlandırılan yeni özellik, belirli yüz hareketlerini kullanarak belirli işlevleri gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. Bu sayede yüzünüzle bir hareket yaptığınızda, cihazınızda hangi işlemin gerçekleşmesini istediğinizi kombinleyebiliyosunuz.
Camera Switch şu sıralar birkaç farklı yüz hareketini tanıyor ve bu hareketler ile eşleştirebileceğiniz birkaç farklı işlem bulunuyor. Öte taraftan bu listenin ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı hale gelmesi ve biraz daha uzaması oldukça mümkün gibi gözüküyor.
Desteklenen Hareketler
- Gülümse
- Yukarı Bak
- Sola Bak
- Sağa Bak
- Kaş Kaldır
- Ağız Aç
Eşleştirmeye Uygun Eylemler
- Ana Sayfaya Dön
- Geri Dön
- Bildirimleri Aç
- Hızlı Ayarları Aç
- Genel Bakış
- Önceki
- Sonraki
- Geri Kaydır
- İleri Kaydır
- Seç
- Dokun ve Basılı Tut
Söz konusu özellikler Android Erişebilirlik Paketi'ne dahil olduğu için, belki Android 11 ve daha önceki cihazlarda kullanmak da mümkün olabilir. Buna karşın kesin bir sonuç beklemek için öncelikli olarak Android Erişebilirlik Paketi'nin Play Store üzerinde güncellenmesini beklemeliyiz.
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Telefonlar
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller - Google tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 11 halen pek çok cihaza ulaşmamış olsa da, yeni sürümün yayınlanmasına aylar kala Android 12 hakkında pek çok detayı öğrenmeye başladık.
Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüzle kontrol başarılı bir şekilde çalışır mı yoksa en ufak istenmeyen harekette dahi yanlış eylemlere mi yol açar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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