Android Telefonu Yüzünüzle Kontrol Etmek Mümkün Olacak

Android 12 Beta 4 ile kullanıma sunulan yeni bir özellik sayesinde Android telefonu yüzünüzle kontrol etmek mümkün hale gelecek. Erişilebilirlik hizmetlerinin altında konumlandırılan yeni özellikler hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Android 12 ile Telefonunuzu Yüzünüzle Kontrol Edebileceksiniz!

Sistemde Camera Switch olarak adlandırılan yeni özellik, belirli yüz hareketlerini kullanarak belirli işlevleri gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. Bu sayede yüzünüzle bir hareket yaptığınızda, cihazınızda hangi işlemin gerçekleşmesini istediğinizi kombinleyebiliyosunuz.

Camera Switch şu sıralar birkaç farklı yüz hareketini tanıyor ve bu hareketler ile eşleştirebileceğiniz birkaç farklı işlem bulunuyor. Öte taraftan bu listenin ilerleyen dönemlerde daha kapsamlı hale gelmesi ve biraz daha uzaması oldukça mümkün gibi gözüküyor.

Desteklenen Hareketler

Gülümse

Yukarı Bak

Sola Bak

Sağa Bak

Kaş Kaldır

Ağız Aç

Eşleştirmeye Uygun Eylemler

Ana Sayfaya Dön

Geri Dön

Bildirimleri Aç

Hızlı Ayarları Aç

Genel Bakış

Önceki

Sonraki

Geri Kaydır

İleri Kaydır

Seç

Dokun ve Basılı Tut

Söz konusu özellikler Android Erişebilirlik Paketi'ne dahil olduğu için, belki Android 11 ve daha önceki cihazlarda kullanmak da mümkün olabilir. Buna karşın kesin bir sonuç beklemek için öncelikli olarak Android Erişebilirlik Paketi'nin Play Store üzerinde güncellenmesini beklemeliyiz.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüzle kontrol başarılı bir şekilde çalışır mı yoksa en ufak istenmeyen harekette dahi yanlış eylemlere mi yol açar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.