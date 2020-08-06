Android Telefonunuzdaki Uygulamaları Windows 10'da Kullanın

Microsoft artık Windows 10 kullanıcılarının Android uygulamalarını Windows uygulamalarıyla birlikte çalıştırmalarına izin veriyor. Windows 10'da Android uygulama desteğiyle telefonunuza erişebilir ve uygulamaları bilgisayarınızda kullanabilirsiniz.

Microsoft'un yeni Android uygulama desteği, Windows 10 kullanıcılarının 'alt+tab desteğine' sahip diğer Windows uygulamalarıyla birlikte kullanmasına izin veriyor. Hatta bu Android uygulamalarını Windows 10 görev çubuğuna veya Başlat menüsüne sabitleyebilirsiniz.

Android Telefonlardaki Uygulamalar Windows 10'da Nasıl Kullanılır?

Şimdilik sadece Samsung cihazları için geçerli olan Windows 10'da Android uygulama desteği, telefonunuzun yansıtılmış bir deneyimine bağlı kalmayacağınız anlamına geliyor. Yani en sevdiğiniz Android uygulamalarını görev çubuğuna sabitleyebilir ve Windows uygulamaları gibi çalıştırabilirsiniz.

Microsoft'un Samsung Galaxy Note 20 lansmanıyla birlikte duyurulan Windows 10'da Android uygulama desteği , birden fazla Android uygulamasını yan yana çalıştırabiliyor. Galaxy Note 20 sahipleri bu yılın sonuna kadar özelliğe erişemeyecek ancak Microsoft diğer cihazlar için Samsung ile çalıştığını söylüyor.

Bununla birlikte tüm Android uygulamaları bu Windows 10'da Android uygulama desteğiyle sorunsuz çalışmıyor. Microsoft bazı uygulamalarda siyah ekran alınabileceği ve oyunlarda klavyeye veya fare kullanılamayacağını aktarıyor.