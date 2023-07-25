Artık Android TV Kullananlar Telefonlarını Ekrana Bağlayabilecekler!

Bazen telefondan bir şeyler izlerken onu daha büyük bir ekranda görmek isteriz. Pratik bir yöntem olduğu için de telefonlarımızın ekranını televizyonumuza bağlarız. Ancak bu yönteme Samsung kullanıcılarının erişmesi herkes kadar kolay değildi. İşte şimdi artık onlar için de çok kolay!

Samsung, sonunda Chromecast ve Android TV’ler için SmartView desteğini getirdi. Kullancıların dört gözle beklediği bu özellik artık kullanıma açık. Eğer Android TV işletim sistemine sahip bir televizyon kullanıyorsanız, Samsung Galaxy akıllı telefonunuzun ekran görüntüsünü televizyonunuza birkaç adımdan sonra bağlayabileceksiniz.

Android Policy ekibi, Samsung akıllı telefonlarda Google Chromecast ve Android TV cihazları da dahil olmak üzere tüm cihazlar için destek sunan ve kablosuz ekran paylaşımına olanak sağlayan yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem şimdilik One UI 5.1 kullanıcı ara birimini çalıştıran cihazlarda kullanılabiliyor ancak daha eski sürümler için de destek sağlanabileceği düşünülüyor.

Telefon Ekranı Android TV'ye Nasıl Bağlanacak?

Öncelikle SmartView’ı açtıktan sonra cihaz tarama ekranına gelmelisiniz. Ardından Diğer Seçenekler tuşuna dokunup Ayarlar ögesini seçin. Hemen ardından en alt bölümde yer alan SmartView Hakkında bölümüne tıklayın.

Burada SmartView yazısı üzerine 10 kez arka arkaya dokunup şifre bölümüne girmeniz gerekiyor. Şifre girmeniz istendiğinde ise “#00rtsp00” kodunu metin alanına yazın ve onaylayın. Artık SmartView’ın geliştirici seçenekleri bölümündesiniz. Burada, Google Cast’i etkinleştirebilir ve böylece Samsung akıllı telefonunuzu veya tabletinizi Android TV'nize bağlayabilirsiniz.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.