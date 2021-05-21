Google'dan Android Üçüncü Taraf Mağazalar İçin Kritik Karar!

Google, Android üçüncü taraf mağazalar için kritik bir karar aldı. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Android için geliştirilen uygulama mağazalarını kullanan kişiler için işler daha kolay bir hal alıyor.

Bir yıl önce Google'ın duyurmuş olduğu Android'de 12'de yapılacak birtakım büyük değişikliklerin nelerle ilgili olduğu yavaş yavaş ortaya çıkarken Android uygulama mağazalarını kullanan kişiler için sevindirici bir bilgi paylaşıldı.

Android Üçüncü Taraf Mağazaları Kullanmak Kolaylaşıyor

Bir yıl önce Google'ın Android 12'de göze çarpan bazı değişiklikler yapacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu güncellemeden sonra kullanıcılar diğer uygulama mağazalarını (Google'ın Android kullanıcılarına sunduğu resmi uygulama mağazasının dışında kalan mağazalar) daha basit bir şekilde kullanma olanağına sahip olacak. Google elbette ki kullanıcı güvenliğini de elden bırakmak istemiyor. Güvenliği sağlamak için bazı değişiklikler yapıyor.

Şirketin Android'in bu sürümünde daha önceden paylaşılan birçok değişikliği kesinlikle yapacağına dair resmi bir açıklama yapmadığını da belirtmek gerekiyor. Şirketin resmi blog yazısına göre Google, Android üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanımını Android 12'de daha kolay bir hale getireceğini doğruladı.

Google'ın Android 12 yeniliklerini araştıran XDA Developers, kullanıcıları ne tür değişikliklerin beklediğini tespit etti. Bu araştırmada Google'ın Android'in PackageInstaller.SessionParams grubuna SetRequireUserAction isimli yeni bir fonksiyon kazandırdığı öğrenildi. Bu fonksiyon, uygulama yüklemesine izin verilmeden önce kullanıcı tarafından izin verme gibi herhangi bir işlemin gerekli olup olmadığını gösteriyor.

Bir uygulamayı yüklemeden önce uygulamayı yükleme izni vermeniz gerekiyor. Google Play Store'un dışından indirdiğiniz bir uygulamayı güncellemek istediğinizde güncellenmesi gereken uygulamaları manuel olarak güncellemeniz gerekiyor ancak belirli izinler verildikten sonra bu tür güncelleme işlemlerini artık manuel olarak yapmaya gerek kalmayacak.

Android 12 Beta Uyumlu Telefonlar Neler?

Kullanıcıların Android 12'yi şu an dahi deneme fırsatı var ancak normal bir kullanıcıysanız bunu yapmamanızda fayda var çünkü beta sürümleri kullanıcı dostu olmamakla beraber kararlı bir sürüme de sahip değil. Ayrıca işlevsellik açısından bazı kısıtlamalara maruz kalabilirsiniz. Bu nedenle 2021'nin ilerleyen günlerinde kullanıma sunulacak sürümü beklemeniz doğru seçim olur.

Android 12 beta sürümü ile uyumlu telefonlar şu şekilde sıralanabilir: