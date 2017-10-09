Android Üreticilerinin Hedefinde, iPhone X’teki Face ID Teknolojisi Var

Apple, iPhone X ile birlikte Touch ID’den Face ID’ye (yüz tanıma) geçilmesini, cihazların güvenliği açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Başlangıçta birçok soru işaretine ve gizlilik endişelerine sebep olan Face ID, üzerindeki sis bulutunu yavaş yavaş yok ediyor. Hatta gelen raporlar, Android telefon üreticilerinin iPhone X’te bulunan 3D kamera sistemini kopyalamak için harekete geçtiğini gösteriyor.

Apple’ın 10’uncu yıl modeli olan iPhone X, birçok farklı yenilikle geldi. Şüphesiz en dikkat çeken yeniliklerin başında Face ID teknolojisi geliyor.

Yüz tanıma teknolojisi, temelde akıllı telefonlar için yeni bir özellik değil. Fakat iPhone X’te bulunan teknolojisi, Face ID’yi emsallerinden oldukça farklı bir yere koyuyor. 3D yüz algılama sensörleri, Face ID’nin yeni bir yüz tanıma sistemi olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı olacak ki, Android telefon üreticileri iPhone X’teki bu teknolojiyi kendi telefonlarına entegre etmek için düğmeye bastı.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in sunulmasından bu yana üç boyutlu algılama sensörler siparişlerinin üç kat arttığını ve birçok üreticinin de parmak izi algılayıcısı yanında yüz tanıma sunmayı ya da parmak izi teknolojisini tamamen bırakmayı planladığını belirtti.

Kuo, üreticilerin bu teknolojiyi yalnızca güvenlik için değil, ‘AR gelişiminde önemli bir faktör olduğu’ için de kullanmak istediklerini söylüyor.

Qualcomm ve Himax ile Orbbec ve Mantis Vision, Android telefonlar için 3D yüz algılama sensörlerini üretebilecek firmalar olarak biliniyor. Kuo, iki veya üç yıl içinde Face ID’nin tüm akıllı telefonlar için ortak özellik olacağını ifade ediyor. Zira birçok Android üreticisinin benzer bir teknolojiyi 2018 yılında hayata geçirebileceği söyleniyor.

Apple, yeni amiral gemisi iPhone X’i 3 Kasım’da satışa çıkaracak. ABD fiyatı 999 dolar olan iPhone X’in Türkiye resmi fiyatı ise henüz açıklanmadı.