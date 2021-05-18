Android Uygulama İzleme Şeffaflığı Alacak mı?

Android uygulama izleme şeffaflığı özelliğini alacak mı? Apple, uygulama takip engelleme özelliğini kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Apple özelliği daha kullanıma sunmadan birçok uygulama geliştiricisi endişelenmişti, Facebook gibi şirketler Apple'ın aleyhine kampanya başlatmıştı.

Apple özelliği bir yıl önce duyurmasına rağmen kısa bir süre önce kullanıma sundu. iOS 14.5 ile kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat uygulamaları başta olmak üzere kullanıcı kitlesi bakımından ne kadar büyük olduğu fark etmeksizin uygulamalar tarafından takip edilmesinin önüne geçiyor.

Apple, uygulama açılmadan önce kullanıcılara iki seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden ilki, uygulamanın kendisini takip etmesini sağlarken ikincisi kendisi hakkında hiçbir bilginin toplanıp depolanmamasını sağlıyor. Bu özellikle gelirlerinin büyük bir kısmını kişiselleştirilmiş reklamlardan kazanan şirketler için büyük bir sorun olmuştu. Bu şirketlerden biri de Facebook'tu.

Facebook, Apple'a karşı en çok karşı çıkan şirket oldu. iOS 14.5'in piyasaya sürmesinden sonra paylaşılan ilk istatistikler, şirketin Apple'a neden bu kadar çok karşı geldiğini gözler önüne serdi. Kullanıcıların büyük bir kısmı, Facebook gibi uygulamaların izleme talebine karşılık vermedi ve verilerinin kullanılmasını engellediler.

Google, dijital hizmetlerin büyük bir kısmında aktif rol oynayan bir şirket olarak kullanıcılardan en çok veri toplayan şirketlerin başında geliyor. Google, Facebook'un aksine Apple'ı hiçbir zaman sert bir şekilde eleştirmedi. Bu şirketin Facebook'tan farklı olarak kendi işletim sistemine sahip olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Google'ın Android'e bu tür bir özelliği getirip getirmeyeceği uzun bir zamandan beri merak konusu olmaya devam ediyor.

Android Uygulama İzleme Şeffaflığı Özelliğini Almayabilir

BGR'deki habere göre Google'ın Android'e uygulama izleme şeffaflığı getirmekle ilgili tereddütleri var çünkü bu özellik diğer uygulama geliştiricilerini etkilediği gibi Google'ı da etkiliyor ve Android, iOS'in aksine kapalı kaynak bir işletim sistemi değil. Kısacası uygulama geliştiricileri, Google'a bağlı değil. Şirketin uygulama geliştiricilerinden aldığı komisyon payı göz önünde bulundurulduğunda geliştiricileri kısıtlamanın iyi bir hamle olması olanaksız.

Google, son paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yeni özelliğini direkt olarak kopyalamak yerine Apple'ın şu an uygulamaların kullandığı izinleri gösteren bildirimlere benzer bir bildirim sistemini Android 12'de kullanıma sunacak. Bunun kullanıcıların gözetleme amacı taşıyan uygulamaların farkına varmasını sağlayan kritik bir özellik olacağı aşikâr ancak kişiselleştirilmiş reklam için veri toplayan uygulamalar üzerinde hiçbir etkisi yok.

Google'ın Android'e getireceği başka bir özellik de kullanıcı gizliliğini sağlamak için uygulamaların topladığı bilgileri gösteren bir bölüm olacak. Uygulama geliştiricilerinden kullanıcılardan toplanan bilgileri girmesi istenecek. Bu, Facebook'un Apple'a karşı gelmesine neden olan ilk olaydı fakat şirketin Play Store ile olan bağlarını koparacak diğer adımların gelip gelmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.