Android Uygulamaları Ne Kadar Güvenilir? İşte Yanıtı

Milyonlarca kişinin kullandığı Android işletim sisteminin ne kadar güvenilir olduğu en çok merak edilenler arasındaydı. Özellikle de veri gizliliğine önem veren kişilerin casus yazılımlardan korunmak için ek güvenlik önlemleri almaları güvenlik konusunda endişeli olduklarını gösteriyor.

Güvenlik yazılımları ile kendisini koruma altına almak isteyen kişilerin haklı olduğunu söyleyebiliriz. Positive Technologies; hem Google Play Store üzerinden hem de App Store uygulamaları aracılığıyla her iki işletim sisteminin de güvenlik açıklarını kontrol etti. Sonuçlar ne Android kullanıcılarını ne de iOS kullanıcılarını memnun etmedi.

Android uygulamaları önemli ölçüde tehlikeli bulundu

Bu araştırma şirketi tarafından yapılan açıklamalara göre, Google Play Store’da bulunan uygulamaların %43’ünde güvenlik açığı bulunurken App Store’daki uygulamalarda bu oranın %35 civarlarına ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sonuçlar, uygulamaların önemli ölçüde tehlikeli olduklarını gösteriyor.

Uygulamaların daha çok hangi konularda güvensizlik yarattığı da merak edilenler arasındaydı.

Yapılan araştırmada uygulamaların daha çok veri depolama konusunda güvensizlik oluşturdukları tespit edildi. Çeşitli finansal bilgiler ile birlikte kayıtlı olduğunuz sosyal medya bilgileri bu uygulamalarda veri olarak saklanıyor.

Güvenlik açığının en önemli nedeni olarak uygulamaların yazılımsal sorunları görünüyor. Google kendi işletim sistemi olan Android üzerinden yazılım güncellemesi yapacağını uzun bir süredir söylüyordu. Ancak güvenlik açığının bu kadar yüksek oranda olmasına rağmen henüz önlem alınmaması, kullanıcılarda olumsuz etki yaratıyor.

Ayrıca Apple da güvenlik açığı konusunda iyi bir not almadı diyebiliriz. Peki siz kendinizi bu konuda güvende hissediyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.