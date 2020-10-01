Android Uygulamaları Windows 10'a Yansıtmak Artık Daha Kolay

Microsoft, kullanıcıların Android cihazlarındaki uygulamaları Windows 10 bilgisayarlarına bağlamasına olanak tanıyan "Your Phone" uygulamasında bazı güncellemeler yaptı. Artık Android uygulamaları Windows 10'a yansıtmak daha pratik.

Microsoft'un Windows 10 için sunduğu "Your Phone" uygulaması; Android kullanıcılarının mobil bildirim, fotoğraf galerisi, ekran yansıtma gibi özelliklere erişmesini ve masaüstünde mobil uygulamaları çalıştırmayı mümkün kıldığı için Windows 10 portföyünün önemli bir parçası haline geldi.

Microsoft tarafından yayınlanan blog gönderisinde Android ekran yansıtma uygulamasındaki yeniliklere yer verildi. "Your Phone" uygulamasında ayarlar ekranı, yapılandırılan cihazların yönetimini kolaylaştırmak için yeniden tasarlandı.

"Microsoft Your Phone ekibi, uygulamayla bağlantılı cihazlarınızı yönetmek için yeni bir kullanıcı deneyimi sunmaktan heyecan duyuyor. Artık yeni bir cihazı bağlarken eski cihazı kaldırabilir ve etkin cihazlar arasında uygulama geçişlerini kolayca yapabilirsiniz. Cihaz listenizi görüntülemek için görsel iyileştirmeler de yaptık. Artık her cihaz için senkronize edilmiş duvar kağıdını bilgisayarınıza yansıtabilirsiniz"

Android uygulamaları Windows 10'a yansıtma güncellemesi

Android ekran yansıtma uygulaması için sunulan bu özellik şu anda test aşamasında ve bu nedenle yalnızca Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca Windows 10 için Android uygulama yansıtabileceğiniz tüm modellere buradan göz atabilirsiniz.

Windows 10 Insider Preview Build 20226 güncellemesi kapsamında sunulan bir diğer yenilik ise kullanıcı verilerini korumak için depolama durumu izlemeyi sağlıyor. Microsoft bu özellik ile donanım anormalliklerini tespit etmenizi ve harekete geçmeniz için tasarlandı. Kullanıcılar bildirim aldıktan sonra, verileri yedeklemesi şiddetle tavsiye ediliyor.

Windows 10 dahili depolama sorunlarını tespit edin

Microsoft tarafından donanım sorunlarıyla ilgili bildirim almak veya sürücü özellikleri sayfasına gitmek için (Ayarlar -> Sistem -> Depolama -> Diskleri ve birimleri yönet -> Özellikler) yolunu izleyebilirsiniz. Bu sayede ek ayrıntılara göz atabilir ve bilgisayarınızı daha erken kurtarma fırsatı yakalayabilirsiniz.