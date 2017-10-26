Android Uygulamalarına 325 Milyar Saat Zaman Harcamışız

Yayınlanan bir rapor, Android kullanıcılarının sadece 2017'nin 3'üncü çeyreğinde telefonlarında yüklü olan uygulamalara tam 325 milyar saat harcadığını ortaya koydu. Yaşanan bu müthiş artışın nedeni ise Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinde artan Android popülerliği.

Akıllı telefonlarımızda her ihtiyacımıza cevap verecek onlarca uygulama bulunuyor. Durum böyle olunca, uygulamalar zamanla elimiz ayağımız haline geldi. Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere daha birçok uygulamaya saatlerimizi harcıyoruz.

Bugün yayınlanan bir rapor, Android kullanıcılarının telefonlarındaki uygulamalara ayırdıkları saati gözler önüne seriyor. Android kullanıcıları, 2017 yılının 3'üncü çeyreğinde uygulamalara tam 325 milyar saat zaman harcamış! Bu, 37 milyon yıla eşdeğer. Rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösteriyor.

Yayınlanan raporda başka bilgiler de yer alıyor. iOS ve Android uygulamalarının toplam indirilme sayısı 26 milyara ulaşırken, bu sayı yeniden yüklemeleri veya uygulama güncellemelerini kapsamıyor.

Uygulama içi harcama miktarlarıyla ilgili istatistikler de aynı derecede şaşırtıcı. Uygulama içi satın alma sayısı, indirilen uygulama sayısının tam üç katı. Yalnızca 2017 yılının 3'üncü çeyreğinde, uygulama içi satın alımların bir yıl öncesine göre yüzde 28'lik bir büyüme gösterdiği ve yaklaşık 17 milyar doları bulduğu açıklandı.

Play Store'un App Store'dan daha fazla indirme gördüğü halde, iOS kullanıcıları Android kullanıcılarının neredeyse iki katı para harcamış.

Bununla birlikte raporda, 2021 yılında dünya çapında Android ve iOS uygulamlarındaki harcamaların, 240 milyar dolara ulaşacağı ve tüketicilerin 100 milyar doların üzerinde uygulama içi harcama yapacağı tahmininde bulunuluyor.

Siz telefonlarınızdaki uygulamalara günde kaç saat zaman harcıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.