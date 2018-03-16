Android Wear'ın İsmi Wear OS Oldu

Google yaptığı yeni açıklamayla birlikte Android Wear işletim sisteminin adının değiştiğini ve bundan sonra Wear OS olarak adlandırılmaya başlanacağını duyurdu.

“Artık yeni bir ismin zamanı gelmişti.” diyerek yapılan isim değişikliğini duyuran Google, birkaç gündür konuşulan haberleri doğrulamış oldu. Yakın zaman önce ortaya çıkan haberlerde, iOS kullanıcılarının dikkatini daha fazla çekebilmek adına Android Wear’ın isminin değiştirilebileceği bilgileri yer almıştı.

Google’ın bazı bildirim kodlarında yaptığı değişikliklerden sonra iyice ayyuka çıkan isim değişikliği, bugün itibarıyla resmiyete kavuşurken, isim değişikliğinin asıl amacının işletim sistemine yönelik algıyı değiştirmek olduğu kaydedildi. iPhone kullanıcıları tarafından da tercih ediliyor olmasına rağmen Android Wear olarak adlandırılan sistemin kafa karışıklığına yol açabildiği, Wear OS ile birlikte iPhone kullanıcıları tarafından daha rahat anlaşılabilen bir marka ismine sahip olunduğu söylenenler arasında yer aldı. Her üç Android Wear kullanıcısından bir tanesinin iPhone kullandığını tespit ettiklerinin altını çizen Google, isim değişikliğinin ardından iPhone kullanıcılarına daha fazla hitap edeceklerini vurguladı.

Apple Watch, FitBit ve Xiaomi tarafından domine edilen akıllı saat pazarına daha fazla Android işletim sistemi kullanan saat sokmak için harekete geçen Google, isim değişikliğinin ardından yapacağı kimi güncellemelerle Wear OS sistemini geliştirmeye devam edeceğini aktardı.