Android Telefonlara Yeni Depolama Dostu Özellik!

Telefon üreticileri cihazlarından microSD kart yuvalarını kaldırdıkça, depolama kısıtlamalarıyla uğraşmak birçoğumuz için çok gerçek bir sorun hâline geldi. Pek çok telefon ekstra kapasite için daha fazla ödeme yapma seçeneğiyle satılsa da bazılarının böyle bir lüksü yok ve size çalışacak minimum alan bırakabiliyor. Eğer medya indirmeyi ya da ağır oyunlar oynamayı seviyorsanız, ihtiyacınız olan tüm alanı bulmak zor olabilir. Tam da bu sebepten ötürü geçen yıl Google, insanların değerli depolama alanlarını yönetmelerine yardımcı olmak için uygulama arşivleme fikrini tanıttı ve şimdi bu projeyi otomatik olarak çalışacak şekilde değiştiriyor.

Android'in yeni otomatik arşivleme özelliği, bir uygulamayı telefondan tamamen kaldırmadan boyutunu yaklaşık %60 oranında küçültebiliyor. Tüm kişisel verilerinizi ve ayarlarınızı olduğu gibi koruyor (böylece favori oyunlarında onlarca saat geçirenler ilerlemelerine veda etmeden depolamadan tasarruf edebilecekler) ve uygulamanın simgesini başlatıcınızda görmeye devam edeceksiniz ancak sık kullanmadığınız yazılımlar için Google, depolamadan tasarruf etmek amacıyla uygulamanın kodunun ve kaynaklarının büyük kısmını silecek ve gerektiğinde bunları Play Store'dan otomatik olarak yeniden indirecek.

Arşivlenen uygulamalar, verilerin yeniden indirilmesi gerektiğini gösteren küçük bir "bulut" simgesi ile görünecek.

Otomatik Arşivleme Özelliği Her Uygulamada Geçerli Olmayacak

Her uygulama otomatik arşivleme özelliği için uygun olmayacak. Yalnızca, geliştiricileri bir uygulamayı yüklerken telefonunuza yalnızca gerekli kaynakların indirilmesini sağlayan App Bundle formatını kullanan uygulamalar bu programa katılabilecek.

Otomatik arşiv programına katılmak isteyen kullanıcılar, telefonları maksimum kapasiteye ulaştığında yeni bir uygulama yüklemeyi deneyerek bunu yapabilirler. Yüklemeyi başlattıktan sonra bir açılır pencere otomatik arşivlemeyi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soracak. Kabul ettiğiniz takdirde kullanılmayan uygulamalar, yenisi için gereken alanı boşaltmak üzere otomatik olarak arşivleme sürecine başlayacak.