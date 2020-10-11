Android İçin Yeni Bir Fidye Yazılım Virüsü Tespit Edildi

Yazılım sektörünün öncü isimlerinden Microsoft, Android işletim sistemli akıllı telefonları büyük bir riskin altında bırakacak yeni bir fidye yazılım virüsü tespit etti. Microsoft tarafından paylaşılan son rapora göre akıllı telefon kullanıcılarını büyük bir tehlikeye maruz bırakmak amacıyla ortaya çıkan yeni kötü amaçlı yazılım AndroidOS / MalLocker.B olarak isimlendiriliyor. İşte Android işletim sistemli akıllı telefonları tehdit eden virüs ile ilgili paylaşılan tüm detaylar!

Yeni Fidye Yazılım Virüsü Nasıl Çalışıyor?

Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft tarafından güvenlik kategorisinde yayımlanan rapora göre Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcıları tehdit eden yeni bir ransomware tespit edildi. Microsoft'un güvenlik ekibi tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım, AndroidOS / MalLocker.B olarak adlandırılıyor. Kötü amaçlı yazılımın Android işletim sistemli telefonlara bulaştırılmasının arkasındaki nedenin telefona zarar vermek değil, her fidye yazılım saldırısında görüldüğü gibi, akıllı telefon kullanıcılarından belirli bir miktarda ödeme almak olduğu görülüyor.

Microsoft güvenlik ekibi tarafından tespit edilen "AndroidOS / MalLocker.B" adlı fidye yazılım virüsü, verilerinizi izlemek ve paylaşmak yerine akıllı telefonunuza olan erişiminizi kesiyor. Bu tür virüslere sahip uygulamaları indirdiğiniz zaman büyük bir çoğunlukla akıllı telefonunuzun ekranında yasa dışı suç işlediğinizi ve belirli miktarda para ödemenizin gerektiği gösteriliyor. "AndroidOS / MalLocker.B" isimli kötü amaçlı yazılımda da bu yöntem kullanıyor. Bu virüsün yer aldığı uygulamaları indiren kişiler, akıllı telefonunun ekranında bir suç işlediğini gösteren mesaj ile karşılaşıyor.

Yeni kötü amaçlı yazılımı indirip söz konusu ekranla karşılaşan ve akıllı telefonuna yeniden erişim sağlamak isteyen kullanıcılardan belirli bir miktarda bir ücret ödenmesi isteniyor. Akıllı telefon kullanıcısı, bu tür kötü amaçlı yazılımlarda ödeme yapmaması durumunda genellikle para cezası veya hapis cezası ile tehdit ediliyor. 10 yıl önce yaygın olarak kullanılmaya başlanan yöntemden yana birçok insan hala mağdur oluyor.

MalLocker, akıllı telefonunuza bulaştığı zaman ilk olarak arama bildirimlerini devre dışı bırakıyor. Kötü amaçlı yazılım arayan kişilerin kimliğinin gösterildiği bölümün tamamını kapsadığından ötürü sizi arayanın kim olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı göremiyorsunuz. Bu tür fidye yazılım virüsü saldırılarından kaçınmak için güvenilmeyen üçüncü taraf web sitelerinden ve uygulama mağazalarından herhangi bir uygulama indirmemelisiniz.