Google, Android Sürümünüzü Yükseltmenize Teşvik Edecek Yeni Özelliğini Duyurdu!

Android güncellemeleri her yıl düzenli olarak geliyor ancak herkes her yeni sürümü indirip yüklemeye o kadar hevesli değil. Bu ilgisizliği gidermek için Google, kullanıcıları bekleyen bir Android güncellemesini yüklemeye ikna etmek için akıllıca bir yöntem geliştirdi.

Mishaal Rahman tarafından fark edilen yeni özellik "Android Yükseltme Daveti" olarak biliniyor ve güncellemeyi yüklediğinizde ne elde edeceğinizi gösteren bir dizi ekran gösteriyor.

Özelliğin dokümantasyon sayfasında "Yükseltme Daveti, mevcut büyük Android işletim sistemi yükseltmesinde yer alan önemli yeni özellikleri sergileyen bir kullanıcı akışıdır." ifadesi yer alıyor.

Android Upgrade Invite is a "user flow that showcases the key new features included in the current available major Android OS upgrade." The flow is "intended to help convince users to upgrade their device to the latest OS version." pic.twitter.com/Xhqmmt5OQG